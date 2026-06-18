La storia d’amore tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sta proseguendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due sono molto attivi sui loro social dove, giorno dopo giorno, stanno acquistando sempre più follower. Questo, di conseguenza, sta permettendo loro di affacciarsi nel mondo del business online aumentando le loro entrate e cogliendo al volo nuove opportunità lavorative. Dopo la loro esperienza nel programma di Maria De Filippi, i due si stanno cimentando in nuove attività che pare gli stiano dando parecchie soddisfazioni.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Ciro ed Elisa cavalcano l’onda della visibilità grazie a Uomini e Donne: nuovi business e collaborazioni

L’esperienza di Uomini e Donne ha dato grande visibilità a Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Il primo era già noto al pubblico in quanto è stato la scelta di Martina De Ioannon, che poi ha interrotto la relazione con il napoletano per iniziarne un’altra con la sua non scelta Gianmarco Steri. Elisa, invece, si è fatta conoscere solo nel corso di questa edizione e, sin da subito, ha riscosso molti consensi. I suoi profili social sono molto attenzionati e pieni di commenti positivi. Da quando la giovane ha avviato la relazione con Ciro, poi, i complimenti si sono estesi ad entrambi. In molti si stanno complimentando con loro per la splendida coppia che sembrano formare, almeno per il momento.

Tutti questi consensi stanno permettendo ai due di farsi sempre più spazio nel mondo del business online. Di recente, infatti, sia Ciro sia Elisa sono impegnati in sponsorizzazioni e shooting fotografici per negozi di abbigliamento. La Leonardi ha svolto già in precedenza questo genere di attività, bazzicando spesso nel mondo della moda, malgrado il suo percorso di studi si affacci in un ambito totalmente differente. Elisa, infatti, si è recentemente laureata in fisioterapia, ma la moda rappresenta una sua passione costante. Per quanto riguarda Ciro, invece, svolge la professione di agente immobiliare, alle dipendenze di Alessio Rubeca, peraltro scelto da Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, storia naufragata dopo poco tempo. Anche Ciro in passato ha avuto qualche collaborazione sporadica nel mondo della moda, ma adesso sembra che questo sia diventato un business a tutti gli effetti.

La reazione degli utenti del web e i tanti complimenti per Solimeno e la Leonardi

Ciro ed Elisa, dunque, stanno inevitabilmente cavalcando l’onda della notorietà ricevuta grazie a Uomini e Donne per allargare i propri orizzonti. Al di sotto degli ultimi post pubblicati su Instagram da entrambi ci sono numerosi commenti positivi da parte degli utenti del web, i quali sembrano schierati per la maggiore dalla loro parte. I detrattori della coppia non mancano di certo, quelli che credono che i due stiano insieme semplicemente per sfruttare al massimo la notorietà post Uomini e Donne, per poi lasciarsi tra non molto tempo, quando i riflettori inizieranno a spegnersi. Ad ogni modo, al momento non è possibile fare alcuna previsione, in quanto i due sembrano avere tutte le intenzioni di costruire qualcosa di serio e duraturo. Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Solimeno (@ciro_solimeno)