Cristina Tenuta è sempre stata una tra le protagoniste di Uomini e Donne più discusse, apprezzate, ma al contempo criticate. In questi giorni, però, molti utenti del web sembrano aver perso un po’ il controllo contro la dama, arrivando a muovere delle accuse decisamente pesanti contro di lei. Dopo essere rimasta in silenzio per un po’ di tempo, la dama ha deciso di replicare con un duro sfogo sui social.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Lo sfogo di Cristina Tenuta dopo alcuni insulti subiti

In queste ore, Cristina Tenuta ha registrato dei video su Instagram in cui ha voluto rispondere ad alcune accuse subite di recente. La donna ha generalizzato il discorso mettendo in evidenza come nel 2026 ci siano ancora persone maschiliste, che reputano donne e uomini su due piani comportamentali differenti e, di conseguenza, vengano giudicati in modo diverso. Se una donna, ad esempio, si espone sul suo profilo social con delle foto e dei video in cui si mostra in costume da bagno, in intimo, o semplicemente con una gonna corta e dei tacchi viene giudicata come una poco di buono, una donna priva di principi. Per contro, invece, se a mostrarsi a petto scoperto è un uomo, in quel caso, il suo profilo viene sommerso di complimenti e di commenti positivi.

Ebbene, questo genere di comportamento, al giorno d’oggi, è un vero schiaffo all’emancipazione femminile. Il tutto viene peggiorato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, simili commenti dispregiativi vengono pubblicati da donne contro altre donne, e la cosa è davvero molto triste. Per tale ragione, Cristina si è voluta sfogare dicendosi stanca di dover subire simili comportamenti semplicemente perché ha scelto di esporsi sui social, così come tante altre donne.

I contenuti un po’ spinti della dama di Uomini e Donne

Lo sfogo di Cristina Tenuta è nato a seguito della pubblicazione di un post su IG in cui la donna ha sfoggiato alcuni outfit in cui ha voluto mettere in evidenza il suo corpo e le sue forme. Il contenuto in questione è stato subito preso d’assalto con commenti, alcuni positivi, ma altri molto forti e negativi. Alcuni utenti hanno posto l’accento sul fatto che, malgrado il suo corpo mozzafiato, la donna sia ancora single e non riesca a trovare un uomo da tenere al suo fianco. Altri, invece, ci sono andati giù pesanti in quanto hanno accusato la donna, più o meno esplicitamente, di essere un personaggio da Onlyfans. Ad ogni modo, Cristina ha risposto anche a questo dicendo di non avere bisogno di un uomo per sentirsi realizzata o autorizzata a mostrare certi contenuti sui social. Forse sono proprio la sua forza e la sua determinazione ad intimorire gli uomini che le si avvicinano.