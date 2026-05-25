Questa sera, lunedì 25 maggio, torna l’appuntamento settimanale con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4 a partire dalle 21.30. Una puntata densa di temi, dall’attualità internazionale alle ultime novità su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Tra i principali argomenti della serata figura lo scontro politico attorno alla Global Sumud Flotilla, la nave umanitaria finita al centro delle polemiche dopo la diffusione di video che mostrano gli attivisti a bordo inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Immagini che hanno acceso un dibattito aspro sia a livello internazionale sia nel panorama politico italiano. A completare il quadro geopolitico, spazio anche a un approfondimento sulle correnti più radicali dell’Islam, tema sempre più centrale nel dibattito pubblico europeo.

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Il caso Garlasco torna in tv con documenti esclusivi

La parte probabilmente più attesa della puntata riguarda il caso Garlasco, sul quale la trasmissione promette di portare documenti esclusivi legati all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007.

Il caso, che sembrava archiviato con la condanna definitiva del 2017 a sedici anni di carcere per Alberto Stasi, fidanzato della vittima, è tornato prepotentemente alla ribalta nel 2025. L’8 maggio scorso la Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini notificando ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l’avviso di conclusione ai sensi dell’articolo 415 bis. Il pubblico ministero Fabio Napoleone ha annunciato l’invio degli atti al Procuratore Generale di Milano per avviare la procedura di revisione del processo a carico di Stasi.

La riapertura del fascicolo si fonda su nuove analisi genetiche condotte sul DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, materiale che in precedenza era stato ritenuto inutilizzabile, e su un foglio sequestrato dal quaderno-rubrica di casa Sempio nel maggio 2025, contenente annotazioni relative all’archiviazione del 2017. Non meno rilevante è il mistero dei capelli trovati nel lavandino di casa Poggi: reperti potenzialmente decisivi che non furono mai ufficialmente catalogati e che risultano misteriosamente scomparsi dalla scena del crimine.

La Procura di Pavia ha costruito un’accusa articolata su ben 21 elementi, elencati uno ad uno, che spaziano dalle presunte bugie di Sempio sulle tre telefonate effettuate a casa Poggi fino ai nuovi riscontri sul DNA, con l’obiettivo di dimostrare a processo la sua colpevolezza per il delitto.

Gli ospiti in studio stasera

Al dibattito di questa sera parteciperanno numerosi volti noti del giornalismo e dell’informazione: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Giada Bocellari, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani, che insieme a Nicola Porro analizzeranno i temi della serata da prospettive diverse.