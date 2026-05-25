Colpo di scena attorno all’Isola dei Famosi 2026: la trattativa tra Mediaset e Belen Rodriguez per la conduzione del reality sarebbe saltata, e al suo posto starebbe emergendo con forza il nome di Selvaggia Lucarelli. A lanciare lo scoop è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi Magazine, in edicola mercoledì 27 maggio 2026.

La notizia arriva come una doccia gelata per la showgirl argentina, che solo di recente aveva pubblicamente ammesso di sperarlo molto, senza però mai ricevere una conferma definitiva dall’azienda. Un segnale, a ben vedere, già leggibile: ospite da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Belen non era riuscita a rassicurare nessuno sulla sua posizione, limitandosi a esprimere un desiderio. Difficile immaginare che una conduttrice già confermata per un ruolo del genere non ne sapesse ancora nulla a settimane dall’inizio delle riprese.

I vertici di Cologno Monzese avrebbero dunque fatto dietrofront, orientandosi verso Lucarelli, fresca di esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip appena concluso. Il suo stile diretto, divisivo e fortemente riconoscibile avrebbe convinto la dirigenza Mediaset, che la vede come un profilo adatto a una versione del programma profondamente rinnovata rispetto al passato. A pesare sulla decisione anche un fattore logistico non trascurabile: i tempi di realizzazione dello show le permetterebbero di tornare puntualmente al suo posto come giurata a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci su Rai 1, che riparte in autunno.

Ed è proprio sul formato che si concentra la vera rivoluzione di questa edizione. Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, Mediaset ha preso una decisione che segna una svolta epocale per il programma: niente più diretta, niente studio in Italia, niente Honduras. Le puntate saranno registrate e trasmesse solo dopo un accurato lavoro di post produzione, esattamente come avviene per Temptation Island. La conduzione sarà effettuata direttamente dalla location delle Filippine, la nuova destinazione scelta per le riprese. Maggio ha paragonato il risultato atteso a un “Pechino Express targato Mediaset”, e l’immagine rende bene l’idea di quanto cambierà rispetto alle edizioni precedenti. Le riprese sono previste tra maggio e luglio per circa 40 giorni, con la messa in onda attesa per settembre 2026 o, in alternativa, gennaio 2027, a seconda di come i vertici valuteranno il materiale girato.

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Francesco Chiofalo è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026

Oltre alla questione conduzione, Chi ha svelato anche il nome del primo concorrente ufficialmente sotto contratto per questa edizione: si tratta di Francesco Chiofalo, 37 anni, personal trainer romano diventato celebre al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island e poi tornato alla ribalta nelle ultime settimane con un’apparizione sullo sgabello di Francesca Fagnani a Belve, in compagnia di ospiti come Carlo Conti, Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Zeudi Di Palma. Chiofalo è noto anche per la sua schiettezza riguardo ai numerosi interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto nel corso degli anni, e ha recentemente preso parte al reality The 50 Italia su Prime Video.

Va precisato che, al momento, nessuna di queste indiscrezioni ha ricevuto conferma ufficiale da parte della produzione: né il nome della conduttrice né la partecipazione di Chiofalo sono stati annunciati ufficialmente da Mediaset. Ma con le riprese che si avvicinano, è lecito aspettarsi novità concrete nelle prossime settimane.