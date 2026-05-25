La stagione de L’Eredità si avvicina al capolinea, e Marco Liorni lo fa in grande stile: da questa sera, lunedì 25 maggio, fino a lunedì 1° giugno, il preserale di Rai 1 alle 18:40 ospita otto puntate speciali con i migliori campioni dell’edizione 2025/2026, pronti a sfidarsi in un Torneo che vale il titolo di Super Campione.

I sette concorrenti selezionati sono i due che hanno conquistato i montepremi più alti e i cinque che hanno accumulato il maggior numero di presenze in studio. Vediamo chi sono, partendo da chi ha scritto la storia del programma.

Stefano Buzzotta, 33 anni, di Milano, è il nome di punta: con 14 puntate disputate, 10 Ghigliottine affrontate e 3 vinte, ha portato a casa 350.000 euro, diventando il campione con il montepremi più alto nell’intera storia de L’Eredità. Al secondo posto per vincite troviamo Gabriella Ferrazzo, 66 anni, di Asti, che con sole 4 puntate e due Ghigliottine indovinate consecutivamente ha raccolto 260.000 euro, scegliendo poi di ritirarsi volontariamente per lasciare spazio ad altri concorrenti.

Tra i cinque selezionati per presenze spicca Marcello Memoli, 64 anni, napoletano residente a Verona, che detiene il record di partecipazioni con 31 puntate, 17 Ghigliottine disputate e 3 vinte per un totale di 123.438 euro. Fiamma Mastrapasqua, 28 anni, di Gioia del Colle, ha invece collezionato 22 presenze e una sola Ghigliottina vinta, per 18.750 euro, mentre Francesco Ramenghi, 33 anni, di Perugia, è forse il più amato dal pubblico per simpatia e bravura, protagonista di 20 puntate e 8 Ghigliottine disputate pur senza vincite. Stessa sorte per Eleonora Chiarot, 37 anni, di Torino, che ha raggiunto 17 puntate e 9 Ghigliottine senza centrare il bersaglio. Chiude il gruppo Federico Traìno, 25 anni, di Reggio Emilia, con 20 puntate, 7 Ghigliottine affrontate e 2 vinte per un bottino di 78.750 euro.

A fare compagnia a Liorni ci saranno, come di consueto, le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, per un congedo di stagione che si preannuncia tutt’altro che ordinario.

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Come funziona il torneo e cosa succede dopo

Il meccanismo del Torneo ripropone la sequenza classica dei giochi, ma con una difficoltà amplificata dal livello dei partecipanti: si parte con C’è o non c’è, si attraversano la Scalata doppia, I Fantastici 4, la Scossa, il Triello e i Cento Secondi, fino ad arrivare all’appuntamento più atteso, la Ghigliottina. Al termine delle otto puntate, il concorrente che avrà totalizzato il montepremi più alto alla Ghigliottina, oppure che vi sarà arrivato più volte, verrà incoronato Super Campione de L’Eredità 2025/2026.

Da martedì 2 giugno il preserale di Rai 1 passerà nelle mani di Pino Insegno con il ritorno di Reazione a Catena, che accompagnerà il pubblico fino al 18 ottobre 2026. Per L’Eredità, però, non si tratta di un arrivederci alla prossima stagione autunnale: il programma tornerà in estate con una veste inedita.

A partire da lunedì 20 luglio, Liorni condurrà L’Eredità Estate in access prime time su Rai 1, prendendo il posto di Affari Tuoi durante la pausa estiva e tenendo compagnia al pubblico fino ai primi giorni di settembre. Si tratta di un appuntamento storico: è la prima volta dal 2002 che il programma va in onda durante i mesi estivi. La sfida non sarà solo con la concorrenza, dove su Mediaset si prepara l’arrivo di The Wall con Max Giusti, ma anche con il calendario dei Mondiali 2026, che impegnerà il palinsesto di Rai 1 e richiederà a L’Eredità Estate di fungere da traino nelle serate della rete.