The 50, il nuovo reality di Prime Video prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, è appena partito e già le dinamiche si sono accese in modo spettacolare. Nei primi episodi rilasciati il 22 maggio, Paola Caruso, Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style ci hanno regalato uno scontro che difficilmente dimenticheremo.

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Prima ancora che la showgirl varcasse la soglia del castello medievale dove si svolge il gioco, Federico aveva già sparato a zero su di lei in confessionale: “Oddio c’è pure quella. Lei è tutta stupida. Lei mi ha bloccato sul cellulare, ha detto che io le ho rovinato i capelli, ha detto cose orrende nei miei confronti, quando poi non c’è nulla di vero. È molto furbetta e tanto stratega. Lei è perfida”. Il parrucchiere delle star non si è fermato qui, aggiungendo che Paola “è diventata famosa per ridacchiare in tv” e punzecchiandola su protesi ed extension. Un’ostilità, quella tra i due, che ha radici lontane: già nel marzo 2022, poco prima del debutto come opinionista a La Pupa e il Secchione Show, Federico aveva confessato al settimanale Nuovo di avere “certi sassolini nella scarpa da togliersi” con lei.

Lo show, sesto adattamento internazionale del format creato da B Prod per Banijay Entertainment, si svolge in un antico castello dove i concorrenti convivono sotto l’occhio di un misterioso “padrone di casa” con una maschera da leone. Il montepremi arriva fino a 50.000 euro in buoni acquisto, ma va direttamente a uno spettatore da casa: chi ha puntato sul vincitore finale tramite un QR-code che appare durante gli episodi entra in un sorteggio notarile per aggiudicarselo.

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La nomination che ha fatto esplodere tutto

I concorrenti sono stati divisi in tre squadre e, dopo una prova con le palline, il team di Paola ha vinto il diritto di mandare a rischio eliminazione alcuni avversari. La showgirl non ha avuto dubbi su chi colpire: “Che lui sia un bugiardo lo sappiamo tutti, è stato così in tutti i reality. Io nomino lui, perché è un bugiardo e mi sta sulle scatole”, ha detto riferendosi a Chiofalo. Francesco e Federico sono finiti in nomination ma si sono salvati, e a quel punto Fashion Style ha perso la pazienza: “L’hanno sentita tutti, lei voleva fare fuori me e Chiofalo, è una falsa. Sarà il primo nome che farò quando dovrò nominare qualcuno. Mi sta sul cavolo, la odio, non la reggo”.

Il parrucchiere ha poi istigato Chiofalo ad attaccare: “Bisogna prenderla di petto”. Francesco non se l’è fatto ripetere due volte: “Lei ha voluto la guerra. Avete presente Terminator? Io sono la versione evoluta. Scatenerò il panico”.

Poche ore dopo, Federico ha chiesto un confronto diretto a Paola, pretendendo una motivazione per la nomination. Lei si è mostrata poco disponibile al dialogo: “Non ho voglia di parlare con te”. Il parrucchiere ha alzato i toni: “Ringrazia il cielo che ti ho detto ‘ciao’, dopo tutto quello che mi hai fatto”. La Caruso ha provato a distinguere tra nomination e voto per l’eliminazione, ribadendo di aver preso di mira Chiofalo “perché è un bugiardo, crea dinamiche subdole, di basso livello”.

Francesco, chiamato in causa, ha puntato dritto all’orgoglio della rivale: “Non ti può vedere nessuno, te lo assicuro. Appena andrai in nomination uscirai”. Paola ha risposto con distacco: “Tesoro io ho anche un altro lavoro, è un gioco questo, non me ne frega nulla”. Ed è lì che Chiofalo ha toccato il tasto più delicato: “E perché continui a fare programmi se hai un altro lavoro? Sei una mamma, stai a casa”. La reazione della Caruso è stata immediata e furibonda: “Faccio i programmi perché mi servono i soldi per mio figlio! Non mi toccare mio figlio che ti spacco la faccia. Viscido, schifoso”, ha urlato prima di abbandonare la stanza in lacrime.

In tutto questo caos, la reazione più memorabile è stata quella di Valerio Scanu, che mentre intorno a lui volavano insulti ha continuato tranquillamente a limare le unghie ad Antonella Mosetti, ridacchiando e godensi lo spettacolo con olimpica serenità.

Il castello non finisce di bruciare: arriva anche Mila Suarez

Se pensavate che le tensioni si esaurissero con la lite tra Paola, Federico e Francesco, nella seconda puntata è emerso un nuovo fronte di scontro. Mila Suarez e Paola Caruso si sono ritrovate nella stessa camerata del castello, e la convivenza è durata lo spazio di uno sguardo: le ruggini tra le due risalgono a La Pupa e il Secchione e non si sono mai davvero sopite. Mila, in confessionale, ha fatto capire di avere un interesse completamente diverso: Simone Dell’Agnello, ex tentatore di Temptation Island che aveva già dichiarato pubblicamente di trovarla attraente. La Suarez ha sintetizzato la situazione con una battuta: “Sarebbe bello che nella mia stanza entrasse Simone e uscisse Paola”.

Nel castello è presente anche Drusilla Gucci, ex di Francesco Chiofalo, il cui incontro inaspettato con lui ha già alimentato la curiosità del pubblico. Drusilla ha raccontato di aver affrontato la convivenza con serenità, sottolineando che tra loro oggi c’è solo rispetto e indifferenza, e di aver legato soprattutto con Antonella Elia ed Eva Grimaldi. La stagione conta in totale 10 episodi: dopo i primi 4 usciti il 22 maggio, altri 3 arriveranno ogni settimana fino al 5 giugno, quindi le sorprese sono tutt’altro che finite.