Sei mesi dopo l’inizio della vicenda che ha tenuto banco su tutti i giornali, Nathan rompe il silenzio. Il padre della famiglia che ha scelto di vivere isolata nei boschi racconterà la sua versione in esclusiva domani sera a Fuori dal coro. Appuntamento come sempre in prima serata su Retequattro con Mario Giordano.

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L’intervista esclusiva a Nathan e l’inchiesta sulla strage di Modena

Al centro della puntata di domani, domenica 24 maggio, proprio l’attesa intervista al papà della famiglia del bosco. Un caso che ha diviso l’opinione pubblica tra chi difende il diritto alla scelta di vita alternativa e chi solleva dubbi sul benessere dei minori coinvolti. Ora, a distanza di sei mesi dall’inizio della vicenda, Nathan ha deciso di raccontare il suo punto di vista davanti alle telecamere del programma.

La serata prosegue con un’inchiesta dedicata ai problemi dell’integrazione. La redazione ha realizzato un viaggio nell’Emilia Romagna per provare a capire cosa si nasconde dietro il gesto di Salim El Koudri, l’uomo responsabile della strage di Modena. Un’analisi che cerca di andare oltre la cronaca nera per indagare le cause del disagio e le falle del sistema.

Infine, si torna a parlare del fenomeno dei ladri di case con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia. Un caso che il programma ricostruirà per mostrare come funzionano questi meccanismi di occupazione abusiva.

L’appuntamento con Fuori dal coro

Fuori dal coro va in onda domani sera, domenica 24 maggio, in prima serata su Retequattro. Il programma condotto da Mario Giordano continua a occuparsi di inchieste e temi di attualità con il taglio che da anni lo contraddistingue, alternando interviste esclusive a reportage sul territorio.