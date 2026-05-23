Venerdì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, debutta in prima TV assoluta L’Erede, la nuova serie turca che promette di tenere incollati allo schermo con una storia ricca di conflitti, passioni e dinamiche familiari esplosive. Il titolo originale è Halef: Köklerin Çağrısı, che si traduce letteralmente con “Il richiamo delle radici”, e già questo dice molto sull’anima profonda della serie.

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La storia di Serhat, diviso tra due mondi

Al centro della narrazione c’è Serhat, un affermato chirurgo che ha costruito la sua vita a Istanbul, lontano dalla famiglia d’origine e dalle tradizioni di Urfa, città del sud-est della Turchia dove convivono curdi, turchi, turkmeni e arabi. Serhat è felicemente sposato con Melek e stava per trasferirsi in Germania quando tutto cambia: il padre viene colpito da un infarto e lui è costretto a tornare a casa.

Il rientro ad Urfa non è solo un viaggio fisico, ma il ritorno a un mondo che aveva lasciato alle spalle, fatto di antiche promesse, onore di clan e alleanze sigillate attraverso matrimoni combinati. Il padre, che ha sempre visto in Serhat il suo erede e successore, lo richiama per fargli mantenere un impegno preso anni prima: sposare Yıldız, figlia di Ziyan Agha, capofamiglia dei Kordagli, storici rivali degli Yelduran poi riappacificati proprio attraverso questo accordo matrimoniale.

Serhat non ha nessuna intenzione di sottostare a queste imposizioni, ma la situazione precipita rapidamente: gli uomini della famiglia Kordagli si presentano armati a casa degli Yelduran, pronti a trasformare il rifiuto in una carneficina. A quel punto, Akif riesce a trovare una via di mezzo convincendo Serhat ad accettare un matrimonio religioso con Yıldız, un rito non riconosciuto dallo Stato che gli consentirebbe formalmente di rispettare i patti senza stravolgere la sua vita a Istanbul. La prima puntata si chiude su questo colpo di scena pesantissimo: Melek crede di poter finalmente cominciare una vita normale con il marito, mentre Serhat si ritrova a dover gestire una doppia esistenza che rischia di distruggerlo.

“Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi avrà un prezzo” ❤️‍🔥 L’Erede vi aspetta PROSSIMAMENTE, in prima tv assoluta, su #Canale5 e Mediaset Infinity!#LErede pic.twitter.com/jAhgBb2s29 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 9, 2026

Un cast ricco di volti noti e una serie già apprezzata in Turchia

La serie, diretta da Deniz Çelebi Dikilitaş con sceneggiatura di Ercan Uğur, è già in onda in Turchia dallo scorso 18 settembre 2024 su Now Turchia, dove ha raggiunto i 31 episodi a cadenza settimanale. Il cast è guidato da İlhan Şen nei panni di Serhat, Aybüke Pusat in quelli di Melek e Biran Damla Yılmaz che interpreta Yıldız, un personaggio che all’inizio potrebbe sembrare una semplice antagonista ma che, col tempo, rivelerà una personalità molto più sfumata: Yıldız capirà presto che il cuore di Serhat appartiene già a un’altra.

Nel cast figurano anche Mert Doğan, già noto al pubblico italiano per il ruolo di Bekir Akinci in Io Sono Farah, qui nei panni di Aşır Kordağlı, e dal 30° episodio è attesa anche Ilayda Cevik, volto familiare per chi ha seguito Terra Amara e Tradimento. Completano il cast Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik e İnci Sefa Cingöz.