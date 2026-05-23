Stasera, sabato 23 maggio, si chiude in bellezza la quinta edizione di Dalla Strada al Palco Special, il people show ideato da Carlo Conti che celebra il talento degli artisti di strada. Un’edizione andata in onda dal 10 aprile al 23 maggio 2026, per un totale di sei puntate in prima serata su Rai 1, prodotta da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me.

Protagoniste della serata saranno le esibizioni degli artisti in gara, accompagnati dalla band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi, in una finale che promette emozioni e grandi ospiti. Il pubblico da casa potrà fare la sua parte tramite televoto, sostenendo i propri beniamini nella corsa al premio finale da 10.000 euro.

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Una super giuria e un cast di ospiti d’eccezione

A valutare le performance sarà una giuria di sei volti noti: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, che torna in veste di giurato dopo aver condotto le precedenti edizioni del format. La sua presenza ha un valore simbolico non da poco: chi ha lanciato e portato avanti il programma chiude ora questo capitolo “Special” dall’altra parte del tavolo. Da segnalare che, per questa finale, il voto della giuria verrà svelato solo alla fine e avrà peso triplo rispetto a quello delle puntate precedenti.

Ad arricchire la serata ci sarà poi un parterre di ospiti di tutto rispetto: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma. Nomi che si affiancheranno agli artisti in gara, rendendo la finalissima un vero e proprio spettacolo corale.

Vale la pena ricordare che la serata si svolge in contemporanea con il Concerto dei Pooh dall’Arena di Verona, trasmesso su Canale 5, rendendo il sabato sera televisivo particolarmente ricco di appuntamenti da non perdere.