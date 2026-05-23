La primavera televisiva si avvia alla conclusione e con essa anche uno dei programmi più seguiti dagli appassionati di ristorazione e trasformazioni impossibili. Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud per salvare ristoranti in crisi, Antonino Cannavacciuolo affronta l’ultima sfida di questo ciclo di episodi, questa volta nel cuore della Basilicata. A rendere ancora più interessante l’intervento c’è la presenza di Paolo Stella, il designer che quest’anno ha portato il suo tocco contemporaneo nel rinnovamento dei locali. Vediamo cosa ci aspetta.

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L’ultimo episodio di Cucine da incubo: domenica 24 maggio su Sky

L’appuntamento finale di questa edizione di Cucine da incubo è fissato per domenica 24 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Come sempre, l’episodio sarà disponibile on demand e visibile su Sky Go per chi preferisce recuperarlo in un secondo momento.

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La destinazione questa volta è Potenza, dove lo chef da 8 Stelle Michelin dovrà occuparsi del ristorante Orto e Cucina, un locale gestito da due sorelle che porta con sé problematiche che vanno ben oltre la cucina. La formula dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy resta quella che conosciamo: Antonino affianca ristoratori e personale in difficoltà, analizza errori di gestione e di proposta gastronomica, per poi dare vita a una vera e propria trasformazione del locale.

Quest’anno, come abbiamo visto negli episodi precedenti, il programma si avvale della collaborazione di Paolo Stella, designer apprezzato sui social e nel mondo del progetto per il suo approccio che unisce estetica, identità e funzionalità. Il suo compito è dare una nuova vita agli spazi, rendendoli coerenti con l’identità del ristorante e più accoglienti per i clienti.

La storia di Orto e Cucina: dall’ortofrutta al ristorante

Il locale al centro dell’episodio ha una genesi particolare. Le sorelle Carmela e Giovanna hanno lasciato i loro precedenti lavori per aprire inizialmente un negozio di ortofrutta, evoluto col tempo in un ristorante con l’ambizione di portare in tavola la natura e i prodotti della terra lucana. Un’idea che sulla carta suona interessante, ma che nella pratica si è scontrata con difficoltà tecniche e, soprattutto, relazionali.

Entrambe le sorelle hanno frequentato corsi di cucina e hanno puntato molto sulla cottura a bassa temperatura, una tecnica che riduce i tempi di preparazione ma che, se non padroneggiata adeguatamente, rischia di togliere sapore e vivacità ai piatti. Ed è proprio questo uno dei problemi principali del menu di Orto e Cucina: piatti che sulla carta richiamano la tradizione e i prodotti del territorio, ma che in tavola arrivano privi di carattere.

A complicare ulteriormente le cose c’è il rapporto tra le due sorelle, ormai deteriorato al punto da impedire una vera collaborazione. Giovanna e Carmela non comunicano più, non fanno squadra, e questa tensione si riflette sull’intero staff. I ruoli non sono chiari: Biagio, marito di Giovanna, non ha una mansione ben definita, mentre Carmela, che vorrebbe occuparsi dei fornelli, si ritrova confinata in sala per decisione della sorella. Un’atmosfera di confusione e agitazione che inevitabilmente si trasmette al servizio e all’esperienza dei clienti.

L’intervento di Cannavacciuolo e il restyling di Paolo Stella

Come sempre accade in Cucine da incubo, l’intervento di Antonino Cannavacciuolo non si limita alla cucina. Lo chef dovrà lavorare sui rapporti personali, cercando di ricostruire un dialogo tra le sorelle e di ridefinire ruoli e responsabilità. L’approccio, come abbiamo visto nelle scorse puntate, punta a far riemergere i ricordi, l’autenticità e il legame con il territorio, elementi che spesso si perdono quando la gestione diventa caotica e i rapporti si incrinano.

Parallelamente, Paolo Stella avrà il compito di trasformare l’aspetto del locale, che attualmente appare anonimo e privo di personalità. L’obiettivo è riportare Orto e Cucina alle sue origini, valorizzando visivamente il legame con la terra attraverso l’uso di colori più vivaci e di un arredamento più coerente con il concept. Un intervento che, nelle intenzioni, dovrebbe rendere il ristorante più riconoscibile e accogliente, dando ai clienti un motivo in più per tornare.

Il make over studiato su misura per il locale dovrebbe fornire allo staff non solo uno spazio rinnovato, ma anche la motivazione per ripartire con energia diversa, consapevoli degli errori commessi e con una direzione più chiara. Resta da vedere, come sempre in questo tipo di format, se i cambiamenti reggeranno nel tempo o se le vecchie dinamiche torneranno a prevalere una volta spente le telecamere.

Il format italiano di Kitchen Nightmares

Vale la pena ricordare che Cucine da incubo è l’adattamento italiano di Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International, reso celebre a livello internazionale dallo chef Gordon Ramsay. La versione italiana, con Antonino Cannavacciuolo come protagonista, ha saputo costruire negli anni una propria identità, più morbida nei toni rispetto all’originale britannico ma altrettanto efficace nel raccontare le difficoltà del mondo della ristorazione.

Quest’anno il programma ha visto la partecipazione come sponsor di MV Line, Salov, Sanitec, Goeldlin, Nexi e Contrattino, portati a bordo da Sky Brand Solutions insieme a Endemol Shine Italy.