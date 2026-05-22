Con l’arrivo dell’ultima settimana di maggio, il calcio europeo si prepara ai verdetti finali: dalla lotta salvezza in Serie A al derby della Mole, passando per l’ultima giornata di Premier League e le finali tedesche e francesi. Sky Sport e NOW concentrano in pochi giorni l’epilogo di una stagione intensa, con una programmazione ricca tra venerdì 22 e martedì 29 maggio. Vediamo il palinsesto completo.

Non vuoi perderti il derby della Mole, la lotta salvezza, l’ultima di Premier League e le finali europee? Non vuoi perderti il derby della Mole, la lotta salvezza, l’ultima di Premier League e le finali europee? Abbonati ora a Sky Sport o scegli la flessibilità di NOW per vedere tutta l’ultima settimana di calcio in diretta streaming, senza parabola e senza impegni.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Serie A Enilive: ultima giornata con derby e salvezza in bilico

La trentottesima e ultima giornata di Serie A si gioca tra sabato 23 e domenica 24 maggio, con Sky che trasmette tre delle dieci partite in co-esclusiva. Sabato alle 20.45 riflettori puntati su Lazio-Pisa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), con la telecronaca affidata a Federico Botti e il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Domenica alla stessa ora doppio appuntamento di spessore: da una parte il derby della Mole tra Torino e Juventus, visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, dall’altra la delicatissima sfida salvezza Lecce-Genoa su Sky Sport 253. Per chi non volesse perdersi nemmeno un gol, c’è Diretta Gol su Sky Sport 251 con Stefano Borghi. La telecronaca del derby torinese sarà curata da Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo, mentre per Lecce-Genoa ci saranno Dario Massara e Fernando Orsi.

Come sempre, il racconto Sky va oltre le partite: inviati presenti su tutti i campi, studi pre e postpartita con volti storici come Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Paolo Di Canio per Sky Calcio Club domenica sera, oltre agli appuntamenti del sabato con Saturday Night condotto da Giorgia Cenni. Il venerdì sera spazio a Friday Night con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, mentre lunedì chiude la settimana L’Originale con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio.

Per questa stagione 2025/2026, Sky conferma la formula con 3 match in co-esclusiva a giornata per un totale di 114 partite, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Inoltre, gli Skylights di tutte le 380 partite permettono di rivivere ogni momento saliente con il commento Sky e il supporto della tecnologia Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.

Premier League: ultima giornata con tutti i match in contemporanea

Domenica 24 maggio alle 17 si chiude anche la stagione di Premier League, con la trentottesima giornata che vedrà tutte e dieci le partite disputarsi in contemporanea. L’appuntamento clou è quello con i neocampioni dell’Arsenal, impegnati in trasferta sul campo del Crystal Palace: il match sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K con la telecronaca di Massimo Marianella.

In contemporanea, il Manchester City ospita l’Aston Villa (Sky Sport 251), mentre la lotta salvezza vedrà protagonisti Tottenham ed Everton (Sky Sport 252) e West Ham contro il Leeds (Sky Sport 253). Gli altri match della giornata, tra cui Brighton-Manchester United, Liverpool-Brentford e Sunderland-Chelsea, saranno disponibili ciascuno su un canale dedicato, oltre che in Diretta Gol su Sky Sport Uno per seguire tutti i gol in tempo reale.

Prima e dopo i match, spazio allo studio de La Casa dello Sport Internazionale condotto da Federica Lodi insieme a Paolo Di Canio, per tirare le somme sugli ultimi verdetti stagionali del calcio inglese.

Coppa di Germania e playoff: Bayern Monaco-Stoccarda e gli spareggi di Bundesliga e Ligue 1

Sabato 23 maggio alle 20 si gioca la finale di Coppa di Germania, con il Bayern Monaco che affronta lo Stoccarda all’Olympiastadion di Berlino. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Mix e Sky Sport 252, con la telecronaca di Pietro Nicolodi.

Il calcio tedesco offre anche il verdetto definitivo sulla Bundesliga attraverso i playoff per la permanenza/promozione, che vedono di fronte Paderborn e Wolfsburg. Il match di andata si è già giocato giovedì 21 maggio alle 20.30 su Sky Sport Calcio, mentre il ritorno è in programma lunedì 25 maggio sempre alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Anche la Ligue 1 francese si conclude con i playoff: la doppia sfida tra St. Etienne e Nizza si giocherà martedì 26 e venerdì 29 maggio, entrambe le sere alle 20.45 su Sky Sport Calcio, con Filippo Benincampi alla telecronaca.

Per chi volesse seguire quotidianamente il meglio del calcio internazionale, dal lunedì al venerdì alle 14 su Sky Sport 24 va in onda Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.