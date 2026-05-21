The White Lotus torna, e questa volta lo fa in grande stile sulla Costa Azzurra. La quarta stagione della serie di punta di HBO sposta la sua iconografica insegna alberghiera in Francia, con un cast che si preannuncia come il più numeroso e stellare di sempre.

Dopo Hawaii, Italia e Tailandia, Mike White ha scelto il Festival di Cannes come cuore pulsante della nuova stagione. La sinossi ufficiale è chiara: la storia seguirà un nuovo gruppo di ospiti e dipendenti del White Lotus nel corso di una settimana durante il festival cinematografico più glamour del mondo. L’idea è nata da un episodio reale: un incontro con un cameriere e un maître d’ in un ristorante di Cannes ha convinto White e il produttore esecutivo David Bernad di aver trovato la location perfetta al punto da cancellare tutti gli altri scouting già programmati.

«L’energia intorno a quel posto era così intossicante», ha raccontato Bernad, «e questa stagione avrà elementi di quello. Riguarda davvero le storie delle persone, il loro muoversi a Cannes, i salti e le cadute del festival. È il cuore pulsante di tutto.»

I temi centrali ruotano attorno alla vita dell’artista, con tutta la sua solitudine, il suo dolore e la sua ambiguità. La fama emerge come forza corrosiva capace di condizionare scelte, relazioni e identità. «Esamina le cose che valorizziamo come persone e cosa ci attrae, e come la fama possa essere corrosiva e dettare le scelte della vita», ha spiegato Bernad, anticipando che la stagione sarà «la più personale e la più divertente» fino a oggi. Alcuni personaggi rifletteranno esistenzialmente sulle scelte fatte, altri sui sacrifici compiuti in nome dell’arte, altri ancora si affacceranno per la prima volta al mondo della notorietà.

Sul fronte delle location, la stagione introduce una novità assoluta: per la prima volta nella storia della serie, ci saranno due hotel White Lotus contemporaneamente. Lo storico Hôtel Martinez sulla Croisette diventa il White Lotus Cannes, mentre l’Airelles Château de la Messardière a Saint-Tropez prende il nome di White Lotus du Cap. Quest’ultimo è una struttura di lusso con spa, ristoranti, piscine e accesso alla spiaggia con transfer in Rolls-Royce, con suite che vanno dai 2.750 agli oltre 7.300 euro a notte. Le riprese si svolgeranno tra aprile e ottobre 2026, con alcune scene in interni girate a Parigi per via dell’alta stagione turistica europea.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Un cast stellare tra conferme, ritorni e un clamoroso cambio in corsa

Il cast della quarta stagione è già uno dei più ricchi mai assemblati per la serie. Tra i nomi confermati spiccano Vincent Cassel, Ben Kingsley, Max Minghella, Chris Messina, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Perez, Sandra Bernhard, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan e Ari Graynor, quest’ultima nota per il ruolo dell’avvocata Leslie Abramson in Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez e attesa in molte scene condivise con Messina. Al cast si aggiungono i francesi Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz, vincitrice del Premio César 2023 come migliore promessa femminile per Forever Young – Les Amandiers, oltre a Pekka Strang, Charlie Hall, Jarrad Paul, Ben Schnetzer, il duo scandinavo formato da Tobias Santelmann e Frida Gustavsson, e la francese Laura Smet. Tra i volti meno noti ma da tenere d’occhio c’è Dylan Ennis, giovane attore londinese di origini franco-giamaicane e neodiplomato alla LAMDA, al suo debutto televisivo di maggiore visibilità. E poi Marissa Long, Caleb Jonte Edwards e Pekka Strang.

Il cambiamento più clamoroso riguarda però Helena Bonham Carter: originariamente confermata nel cast, ha lasciato la produzione dopo l’avvio delle riprese. Il suo personaggio è stato interamente riscritto e al suo posto è arrivata Laura Dern, che aveva già un legame con Mike White per via di una collaborazione precedente e che aveva già fatto un cameo vocale non accreditato nella seconda stagione. Per lei si tratta dunque di un ruolo inedito, costruito appositamente.

Cassel porta invece in dote un profilo raro per la televisione: la sua presenza nelle serie è storicamente limitata, con Westworld e Fiasco tra i titoli più noti. Vederlo in un ruolo che si presume sia quello di un personaggio locale francese è già di per sé un segnale dell’ambizione della stagione.

Restano aperti i nodi legati ai personaggi di raccordo con le stagioni precedenti: come avvenuto con Jennifer Coolidge tra la prima e la seconda stagione e con Natasha Rothwell tra la prima e la terza, ci si aspetta almeno un volto già noto che faccia da ponte narrativo. Al momento la candidatura più forte sembra essere quella di Charlotte Le Bon, la nuova compagna del personaggio di Greg (Jon Gries), già presente in tutte e tre le stagioni precedenti, e che parla francese. Carrie Coon, da parte sua, ha detto di essere aperta a un ritorno, ma con una condizione: lavorare in un clima freddo, dopo sei mesi nel caldo soffocante della Tailandia.

In Italia, The White Lotus Stagione 4 sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW. Nessuna data di uscita ufficiale è ancora stata annunciata, ma con le riprese previste fino a ottobre 2026, il debutto più probabile rimane fissato al 2027.