Ghostface torna a bussare alla porta, questa volta sul piccolo schermo. Scream 7 sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 28 maggio 2026, a poco meno di tre mesi dall’uscita nei cinema del 27 febbraio scorso, e la piattaforma ospita già tutti e sei i film precedenti della saga, il che la rende la destinazione perfetta per una maratona completa.

Il film è diretto da Kevin Williamson, storica figura della franchise che qui firma anche la sceneggiatura insieme a Guy Busick, per una durata complessiva di 114 minuti. Al centro della storia c’è ancora Sidney Prescott (interpretata da Neve Campbell, finalmente tornata dopo la sua assenza nel sesto capitolo), la cui vita tranquilla viene nuovamente sconvolta dall’apparizione di un nuovo Ghostface, questa volta con la figlia nel mirino. La protagonista dovrà fare i conti con i fantasmi del passato per proteggere la sua famiglia e mettere fine, forse definitivamente, alla scia di sangue.

Prima di arrivare in streaming, il film è già stato reso disponibile per digital rental e acquisto digitale dal 31 marzo 2026, con oltre 40 minuti di contenuti extra tra scene eliminate e materiale behind the scenes. L’edizione fisica in DVD, 4K Ultra HD e Blu-ray è invece attesa per il 16 giugno 2026.

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Record al botteghino nonostante le critiche

Sul fronte commerciale, Scream 7 ha realizzato numeri straordinari, soprattutto considerando un budget di produzione di soli 45 milioni di dollari, co-finanziati al 50% da Spyglass Media Group e Paramount Pictures. Il film ha aperto il weekend d’esordio con 64 milioni di dollari solo nel mercato nordamericano e 97,2 milioni a livello globale, stabilendo il record di miglior debutto di sempre per un film horror uscito a febbraio. Il totale mondiale ha poi raggiunto i 213,8 milioni di dollari (121,9 negli USA e Canada, 91,9 nel resto del mondo), consacrandolo come il film con il maggior incasso dell’intera saga e spingendo l’intera franchise oltre il miliardo di dollari complessivo. Si tratta inoltre del secondo slasher film più redditizio di sempre in dollari non corretti e del settimo film più visto del 2026.

Anche in Italia i risultati sono stati notevoli: 1,3 milioni di euro nel primo weekend (1,55 milioni includendo le anteprime), quasi il doppio rispetto all’esordio di Scream VI, per un totale nazionale che ha toccato i 2.590.669 euro. Una delle novità distributive del film è stata la presenza anche nelle sale IMAX, una prima assoluta per la saga.

L’accoglienza della critica, però, ha raccontato una storia diversa: su Rotten Tomatoes il film si ferma a un indice di gradimento del 31% su 200 recensioni, mentre su Metacritic ottiene una media di 35/100, risultando il capitolo peggio recensito dell’intera franchise. Il pubblico, al contrario, ha risposto con un punteggio del 76% su Rotten Tomatoes, dimostrando che la fanbase non ha affatto perso l’entusiasmo per Ghostface.

Il cast è tra i più ricchi della saga: accanto a Neve Campbell e Courteney Cox nei panni di Gale Weathers, ritroviamo David Arquette e Matthew Lillard, oltre a un nutrito gruppo di new entry tra cui Isabel May, Mckenna Grace, Anna Camp, Mark Consuelos, Scott Foley, Joel McHale e molti altri.

Nel frattempo, il futuro della saga è già stato tracciato: il 31 marzo 2026 Paramount e Spyglass hanno annunciato che Lilla Zuckerman e Nora Zuckerman si occuperanno della sceneggiatura di Scream 8, con il progetto già ufficialmente in sviluppo. Una conferma che, nonostante le turbolenze produttive che hanno caratterizzato questo capitolo, inclusi il cambio di registi, il licenziamento di Melissa Barrera e l’abbandono di Jenna Ortega e Christopher Landon, la maschera bianca di Ghostface non ha nessuna intenzione di sparire.