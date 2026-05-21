L’estate televisiva di Francesco Vecchi sarà tutt’altro che silenziosa. Il giornalista e conduttore milanese, volto storico di Mattino Cinque su Canale 5, è pronto a sbarcare su Rete 4 alla guida di 4 di Sera News, la versione estiva del talk show di access prime time normalmente condotto da Paolo Del Debbio.

Stando a quanto comunicato da Mediaset, il cambio di guardia è fissato per lunedì 30 giugno: da quella data, Mattino Cinque cederà il passo a Morning News, condotto da Dario Maltese, con l’ultima puntata del programma mattutino con Vecchi e Federica Panicucci prevista per venerdì 27 giugno. Contestualmente, Vecchi farà il suo esordio nell’access di Rete 4 con 4 di Sera News.

4 di Sera News è nato come spin-off estivo e natalizio di 4 di Sera, in onda su Rete 4 dal 25 giugno 2024, ed è un rotocalco di approfondimento quotidiano realizzato dalla testata giornalistica Videonews. Dal lunedì al venerdì, il programma affronta temi legati all’attualità, alla cronaca, alla politica, all’economia e alla società, collocandosi nella fascia oraria che precede il prime time.

Il contesto in cui arriva Vecchi non è del tutto neutro: a metà maggio la giornalista Francesca Barra ha lasciato la conduzione del programma, una scelta che la diretta interessata ha raccontato pubblicamente sui propri social. Un vuoto che il conduttore milanese si troverà quindi a colmare, anche se la sua presenza potrebbe andare ben oltre una semplice soluzione tampone, considerati i risultati che Vecchi ha continuato a ottenere nel mattino di Canale 5.

Classe 1982, nato a Milano, Vecchi si è diplomato al liceo classico Giuseppe Parini e laureato all’Università Bocconi in discipline economiche e sociali. Oltre al lavoro in televisione, ha costruito nel tempo una carriera parallela come scrittore, firmando romanzi, saggi, opere teatrali e libri per bambini, un profilo a tutto tondo che lo distingue nel panorama dei conduttori italiani.