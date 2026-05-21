Courtney A. Kemp, la mente creatrice dietro l’universo Power e la serie crime Nemesis, ha firmato un nuovo accordo pluriennale in esclusiva con Apple TV+. Sotto questa intesa, lei e la sua casa di produzione End of Episode svilupperanno e creeranno serie originali esclusivamente per la piattaforma, con Apple TV+ che avrà anche un diritto di first-look sui progetti cinematografici.

Kemp porta con sé un curriculum di tutto rispetto: candidata agli Emmy come creatrice, showrunner, sceneggiatrice e produttrice, ha costruito la sua carriera attorno a storie ad alto rischio, audaci e profondamente radicate nei personaggi. La sua ultima serie, Nemesis, co-creata insieme al suo compagno Tani Marole e lanciata su Netflix il 14 maggio 2026, è attualmente la serie numero 1 negli Stati Uniti e in altri 15 paesi, dopo aver debuttato al terzo posto globale e raggiunto la Top 10 in ben 71 nazioni con 7,1 milioni di visualizzazioni. La serie, che conta otto episodi già tutti disponibili, ruota attorno all’inseguimento ad alto rischio tra il Detective Isaiah Stiles (interpretato da Matthew Law) e il mastermind dei furti Coltrane Wilder (interpretato da Y’lan Noel), con un ritmo serrato tra rapine, sparatorie e colpi di scena.

Sul fronte Power, invece, è attualmente in fase di riprese a New York Power: Origins, continuazione di Power Book III: Raising Kanan, che si aggiunge agli spinoff già esistenti come Power Book II: Ghost e Power Book IV: Force, tutti prodotti da End of Episode. Va ricordato che al termine della messa in onda nel 2020, Power aveva conquistato il titolo di serie scripted più vista della TV via cavo premium negli Stati Uniti.

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Un nuovo capitolo dopo Netflix

Fino ad oggi, Kemp era legata a Netflix da un accordo pluriennale siglato nel 2021, che le aveva permesso di ampliare il proprio raggio creativo puntando su storie legate a donne, comunità BIPOC e voci LGBTQ+, di cui Nemesis rappresenta il primo frutto. Ora il passaggio ad Apple TV+ segna un cambio di palcoscenico significativo, verso una piattaforma presente in oltre 100 paesi su più di un miliardo di schermi, tra iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, smart TV di marchi come Samsung, LG e Sony, oltre a dispositivi Roku e Amazon Fire TV.

A proposito del nuovo accordo, Kemp ha dichiarato:

«Sono così grata a Zack, Jamie e Matt per avermi accolta nella famiglia Apple. Con il loro gusto impeccabile e il forte supporto alla visione dei loro creatori, Apple è il posto perfetto per sviluppare i miei prossimi progetti. Non potrei essere più entusiasta di portare il mio pubblico su Apple per storie ancora più dure, ad alto rischio e multistrato, che esaltino la cultura.»

Apple TV+ sottolinea che Kemp continuerà a usare la sua piattaforma per promuovere una maggiore inclusione all’interno dell’industria, confermando così un impegno che ha già caratterizzato tutta la sua carriera creativa.