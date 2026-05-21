Prime Video ha pubblicato il trailer di “Ancora più sexy”, il nuovo film Original italiano disponibile dal 12 giugno: Diana Del Bufalo e Valentina Nappi tornano insieme nel sequel di “Pensati sexy”, ancora una volta dirette da Michela Andreozzi.

Il film riprende la storia di Maddalena Gentili (Diana Del Bufalo) tre anni dopo gli eventi del primo capitolo, in cui la protagonista faceva i conti con la precarietà lavorativa e sentimentale nel tentativo di reinventarsi. Questa volta, la situazione sembra essersi ribaltata: Maddalena è diventata una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata con Vanni, descritto come un compagno amorevole e brillante editore. Tutto sembra andare per il verso giusto, almeno finché Valentina Nappi, il suo irriverente spirito guida, non riappare all’improvviso per scombinare di nuovo le carte.

L’arrivo di Bruno nella sua vita darà il colpo di grazia, spingendo Maddalena a rimettere in discussione il rapporto, le certezze costruite con fatica e persino l’idea stessa di felicità. Il tema centrale del sequel si sposta così dalla trasformazione personale, fulcro di “Pensati sexy”, alla gestione del successo e alla solidità dei legami affettivi di fronte a dubbi e tentazioni, con la solita chiave ironica e tragicomica che ha caratterizzato il primo film.

La sceneggiatura è firmata da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie, e la produzione è coprodotta da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures. Vale la pena ricordare che il sequel non era stato una scommessa in autonomia: era stato voluto direttamente da Amazon sulla scia del successo internazionale del primo film, come annunciato durante la presentazione delle novità di Prime Video dello scorso anno.

Rispetto al primo capitolo, non ritornano Alessandro Tiberi e Raoul Bova, mentre il cast si arricchisce di tre new entry: Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, reduce come Michela Andreozzi dall’esperienza in The Traitors. Completano il cast Angela Finocchiaro nel ruolo di Grazia, Anna Galiena, Fabrizio Colica nei panni di Stefano, Ludovica Di Donato (Maria), Andrea Dianetti (Giuseppe), Paolo Calabresi, Niccolò Senni (Tommaso), Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang.

Per Diana Del Bufalo si tratta di un ritorno a un personaggio che le ha permesso di mettere in luce la sua vis comica e la spontaneità che ne hanno caratterizzato la carriera, dai successi televisivi di Che Dio ci aiuti e C’era una volta Studio Uno fino alle esperienze teatrali e cinematografiche. “Ancora più sexy” sarà disponibile su Prime Video, accessibile con abbonamento Amazon Prime a €4,99 al mese o €49,90 all’anno, a partire dal 12 giugno.