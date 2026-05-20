La nona stagione di Comedy Central Presents è pronta a fare il suo ingresso in scena: sei speciali inediti di stand-up comedy italiana, da maggio a dicembre, con alcuni dei nomi più amati della comicità contemporanea. Lo show andrà in onda in prima serata su Comedy Central, disponibile al canale 129 di Sky, al 121 di Sky Glass e in streaming su NOW, con le puntate accessibili anche su Paramount+ Italia a partire dalla domenica successiva alla messa in onda televisiva.

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Il format è quello collaudato che da anni caratterizza il programma: ogni serata è dedicata a un singolo comedian, protagonista assoluto del palco con il proprio stile e la propria voce. Tutti e sei gli speciali sono stati registrati al Teatro Juvarra di Torino, una cornice che nel corso delle stagioni precedenti ha già ospitato alcune delle performance più apprezzate della comicità italiana recente.

Ad aprire la stagione, venerdì 29 maggio alle 21:00, sarà Yoko Yamada con il suo spettacolo “Mary Poppins e i Doni della Morte”, disponibile in streaming su Paramount+ dal 31 maggio. Seguiranno poi Alice Mangione, Filippo Caccamo, Scintilla (al secolo Gianluca Fubelli) con Federica Camba, Federico Basso e Angelo Pisani, ciascuno con il proprio speciale distribuito nel corso dei mesi successivi.

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Yoko Yamada apre le danze con un monologo tra ironia e identità

Yoko Yamada, classe 1993, è un’attrice e comica bresciana nata da madre italiana e padre giapponese, e il suo percorso verso la stand-up è iniziato nel 2017 con le prime serate di open mic. Da allora il cammino è stato rapido e ricco di riconoscimenti: nel 2023 ha vinto il premio come miglior stand-up comedian al Festival della Satira di Forte dei Marmi, è stata finalista nell’ultima stagione di Italia’s Got Talent su Disney+ e ha aperto nei teatri lo spettacolo di Alessandro Cattelan “Salutava sempre”. Nel 2024 ha fatto il suo ingresso nella serialità televisiva con “Sono Lillo” (Lucky Red/Prime) e un cameo in “Pesci Piccoli 2” (The Jackal/Prime), mentre il suo spettacolo ha superato le 50 date.

“Mary Poppins e i Doni della Morte” si presenta come un’evoluzione naturale del precedente “Pizza sul gelato”, con una dimensione più personale e intima. Sul palco, Yamada porta un racconto ironico e surreale che attraversa il tema dell’identità culturale, mescolando aspettative familiari, lavori improbabili, passioni eccentriche, riflessioni su salute, fede e relazioni, ricordi d’infanzia e incontri fuori dall’ordinario. Temi come le tentazioni, i cartoni animati e la paura fanno da filo conduttore a uno spettacolo che, nelle parole della comica stessa, nasce da un luogo più profondo rispetto ai lavori precedenti.

Chi vuole seguire e commentare le puntate può farlo sui profili ufficiali social di Comedy Central su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok usando l’hashtag #CCPresents.