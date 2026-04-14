Stasera, martedì 14 aprile 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP con la sua nona puntata, che si preannuncia tra le più intense e cariche di colpi di scena dell’intera edizione. Al timone c’è sempre Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte ad analizzare dinamiche sempre più esplosive a poche settimane dalla finale del 5 maggio. L’appuntamento è dalle ore 21.20, con la possibilità di seguire tutto anche in streaming su Mediaset Infinity.

Tra i temi centrali della serata c’è il patto segreto delle “regine”: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si sono alleate negli ultimi giorni per contrastare il resto della Casa, e proprio durante la diretta il gruppo scoprirà questa strategia. Il rischio concreto è che la Casa si spacchi definitivamente in due fazioni, rendendo ancora più complicato il percorso verso la finale per tutti i concorrenti rimasti.

Sul fronte delle tensioni personali, i riflettori sono puntati su Antonella Elia e Marco Berry, tra i quali sembrava stesse nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Il loro rapporto ha però subito una brusca frenata dopo una lite in cui Antonella avrebbe rivolto a Marco un commento offensivo sulla sua altezza, scatenando la reazione indignata del mago e illusionista. Stasera la Blasi potrebbe mettere i due di fronte a questa situazione per fare definitivamente chiarezza. Parallelamente, resta aperto il confronto tra Paola Caruso e Antonella Elia: un litigio nato per ragioni apparentemente banali ha fatto emergere vecchi rancori mai risolti, e il faccia a faccia previsto stasera potrebbe ridisegnare definitivamente gli equilibri interni.

Il “tanga gate”, la sorpresa per Berry e il televoto

Uno dei casi più chiacchierati della settimana riguarda la rottura tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, passata alla storia dei social come il “tanga gate“. Tutto è iniziato quando Blu Barbara Prezia ha regalato a Renato un proprio slip, un gesto che ha fatto perdere la testa a Lucia, scatenando un putiferio nella Casa. Renato ha preso le distanze, esprimendo dubbi e critiche nei confronti di Lucia, che però appare ancora coinvolta emotivamente e intenzionata a recuperare il rapporto. Stasera un confronto tra i due sembra inevitabile.

Spazio anche alle emozioni più dolci: per Marco Berry è prevista una sorpresa speciale, con l’ingresso della figlia Carlotta per festeggiare il suo compleanno, un momento che promette di essere tra i più toccanti della serata. Non mancherà nemmeno il divertimento, con uno scherzo organizzato ai danni di Francesca Manzini: nella Casa arriverà Salvo Todaro, fratello di Raimondo, per dare seguito a un’iniziativa avviata la settimana scorsa dallo stesso coreografo, che aveva fatto credere alla coinquilina di aver chiesto al GF di trovarle l’uomo perfetto.

Sul fronte del televoto eliminatorio, la sfida è quanto mai aperta. I candidati all’uscita sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia e un’altra concorrente. Secondo i sondaggi che circolano online, Adriana Volpe risulta la più votata al salvataggio con il 43,63% delle preferenze, mentre Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo si trovano in una sfida apertissima, rispettivamente al 16,00% e al 16,85%, un distacco talmente ridotto da rendere qualsiasi previsione impossibile. Si può votare tramite app Mediaset Infinity oppure via SMS al numero 477.000.2, al costo massimo di 0,1613 euro in base all’operatore.

A rendere la serata ancora più imprevedibile ci sono le voci, non ancora confermate ufficialmente, di possibili nuovi ingressi nella Casa: i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, coppia storica dello spettacolo italiano già protagonista di una precedente edizione del reality. Un eventuale annuncio in diretta cambierebbe ulteriormente le carte in tavola nella corsa alla finale.