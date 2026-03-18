Nella puntata del 18 marzo di Uomini e Donne si è parlato prevalentemente di Trono Over. Al centro dell’attenzione c’è stata Sabrina Zago, che si è scontrata con Nicola, mentre ha dato un’altra chance a Davide. Tra Alessio Pili Stella e Debora, invece, c’è stato uno scontro surreale.

Nicola fa confessioni intime su Sabrina Zago a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco molto movimentato in cui sono stati coinvolti alcuni protagonisti del Trono Over. In primo luogo è stato mostrato un filmato di un confronto dietro le quinte tra Sabrina Zago e Davide avvenuto dopo la scorsa puntata. Il cavaliere è andato da lei per consolarla dopo quanto accaduto con Nicola. Il gesto del cavaliere è stato ben accolto dalla dama che, infatti, ha deciso di dargli un’altra chance. La donna, però, prima di cimentarsi in questa frequentazione, si è sfogata lasciandosi andare in un pianto disperato per Nicola. In studio, poi, i due si sono scontrati e l’uomo ha fatto delle confessioni molto private sulla donna. Nello specifico, ha rivelato che la donna avrebbe pianto durante una loro esterna poiché voleva andare oltre con lui, ma il cavaliere l’ha respinta. Lei ha negato la cosa, e i presenti si sono schierati dalla sua parte.

Per contro, invece, la conoscenza con Davide sta proseguendo, ma anche durante tale blocco ci sono state delle discussioni causate dalle ingerenze di Marina. La donna, dopo essere stata “liquidata” da Davide, ha approfittato della situazione per punzecchiare il cavaliere. Gli interventi di Marina hanno irritato parecchio Tina Cipollari, che non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la donna.

Scontro tra Alessio e Debora, uno dei due mente

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Alessio Pili Stella e Debora. I due hanno trascorso una giornata alla spa e, successivamente, sono stati anche a cena insieme. Nel momento in cui i protagonisti hanno raccontato la giornata, sono emerse due versioni dei fatti contrastanti. Alessio ha asserito che durante il percorso in spa, durato circa due ore, tra i due ci sarebbero stati diversi baci. Per contro, Debora ha negato, dicendo che sia stato Alessio a provarci più volte, mentre lei lo ha sempre respinto in quanto il suo scopo era quello di passare delle ore in tranquillità a parlare. Nessuno dei due ha schiodato dalla propria posizione, generando un certo fermento in studio.

Anche gli opinionisti si sono spazientiti chiedendo ai due quale fosse la verità e chi tra loro stesse mentendo. A un certo punto, poi, Alessio ha accusato Debora di voler omettere i baci che ci sarebbero stati tra di loro per non far innervosire Arnaldo. Per contro, invece, la dama ha accusato Alessio di aver inventato questa storia per indispettire il cavaliere. Alla fine non si è giunti a un epilogo, in quanto le versioni dei fatti sono rimaste contrastanti. In virtù di ciò, la dama ha preferito interrompere la conoscenza.