Nella puntata del 13 marzo 2026 di Uomini e Donne due dame e un cavaliere del Trono Over hanno abbandonato il programma. Marina ha dato luogo ad una scenata molto accesa, che ha coinvolto anche gli opinionisti, mentre Sara Gaudenzi si è riavvicinata ad Alessio Rubeca dopo un recente screzio.

Elisabetta e Sebastiano lasciano Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un colpo di testa di Elisabetta Gigante. La dama ha preso la parola per manifestare la sua volontà di abbandonare il programma in quanto non si reputa predisposta a conoscere nessun cavaliere al momento poiché sente di non avere il cuore libero. La donna ha specificato che non si tratta di una decisione definitiva, in quanto potrebbe sempre cambiare idea prossimamente. Elisabetta, così, ha salutato tutti ed è andata via. Subito dopo la decisione della Gigante, anche Sebastiano Mignosa è intervenuto per dire di voler uscire anche lui dal programma poiché, se non l’aveva ancora fatto, era perché voleva recuperare con Elisabetta. I presenti, allora, hanno chiesto se i due volessero uscire dalla trasmissione insieme, ma la dama è stata categorica nel respingere questa ipotesi. Ad un certo punto, ha preso la parola Alessio Pili Stella per difendere Sebastiano e raccontare di una conversazione telefonica avuta con l’uomo, durante la quale lui gli ha detto di voler recuperare con Elisabetta. Dopo un po’ di tira e molla dietro le quinte, i due alla fine sono andati via separatamente.

Elisabetta ha preso una decisione, e Sebastiano… #UominieDonne pic.twitter.com/nP2oe7ultB — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 13, 2026

Sabrina Zago chiude con Nicola e lascia il programma, Marina fa una scenata

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Sabrina Zago e Nicola, che hanno deciso di chiudere la conoscenza. A fare questa scelta è stata la donna, che ha dichiarato di aver agito in questo modo per tutelarsi, in quanto teme che possa fare la fine di Elisabetta. Successivamente, poi, la donna ha anche ammesso di voler lasciare il programma a causa di alcuni problemi personali. Prima di andare via, però, i due protagonisti hanno avuto una discussione particolarmente accesa in quanto lui non ha accolto di buon grado alcuni comportamenti della donna. Ad ogni modo, Nicola non ha fatto molto per cercare di dissuadere Sabrina dalla sua posizione, cosa che ha lasciato intendere a tutti il suo scarso interesse nei riguardi della dama. Tutta questa situazione ha turbato parecchio la donna, che è andata via tra le lacrime.

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Dopo l’uscita della donna è entrata Marina, che ha dato luogo ad una scenata contro Davide in quanto l’ha accusato di averle dato buca per uscire con un’altra donna. Lui si è difeso asserendo di aver agito in questo modo in quanto lei gli ha mentito omettendo di essere impegnata in una frequentazione anche con un altro cavaliere, ovvero Stefano. Durante il dibattito, poi, è emerso che Marina non abbia più risposto al telefono a Davide in quanto era sullo stesso treno con Stefano. Alla luce di questa novità, anche gli opinionisti si sono scagliati contro la dama dandole della bugiarda, cosa che l’ha spinta a reagire in modo un po’ plateale. Alla fine, i due hanno interrotto la conoscenza, mentre è proseguita quella con Stefano.

Marina che si alza ed urla, questo clima, tutto stupendo, casa mia 🏡 #uominiedonne pic.twitter.com/B0dz1hEsNF — ~Giuli ~💐 (@GiulianaEsse_) March 13, 2026

Riavvicinamento tra Sara Gaudenzi e Alessio, Matteo mette tutto in dubbio

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, si è parlato di Sara Gaudenzi, la quale ha avuto uno scontro in camerino con Alessio Rubeca che, tuttavia, si è concluso in maniera pacifica. In studio lui ha ammesso di sentirsi molto vulnerabile quando sta con la tronista, cosa che reputa segno di grande interesse. Matteo Stratoti, invece, ha detto di non credere molto all’interesse che c’è tra Sara e Alessio. A suo avviso, la tronista è molto diversa quando si relaziona con lui. Sara ha spiegato di nutrire interesse per entrambi, e non si sente di mettere a confronto i due percorsi. Alla fine, la tronista ha scelto di ballare con Alessio, lasciando un po’ deluso Matteo, che ha accusato la ragazza di aver quasi voluto dare un contentino al suo rivale.