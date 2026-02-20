L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Mario Cusitore, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni su alcuni protagonisti dell’attuale edizione di UeD. Al centro dell’attenzione ci è finita soprattutto Lucia Marino, la bella donna dai capelli biondi che ha fatto perdere la testa a molti uomini del parterre e non. Mario, in precedenza, aveva dichiarato di essere attratto da lei, ragion per cui ha preso in considerazione l’ipotesi di candidarsi nuovamente per partecipare al programma per conoscerla. Le cose tra i due, però, hanno preso una piega diversa, che il cavaliere ha raccontato in una nuova intervista, ma non solo. Mario ha fatto anche altre interessanti confessioni.

I retroscena di Mario Cusitore su Lucia Marino di Uomini e Donne

Mario Cusitore e Lucia Marino pare abbiano avuto delle interazioni al di fuori di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del programma ha raccontato che tutto sia cominciato nel momento in cui lui pubblicò una storia Instagram, commentata dalla ragazza. Lui, a quel punto, provò ad attaccare bottone contattandola. Da quel momento in poi, tra i due pare ci sia stato uno scambio di messaggi e di complimenti, ma non solo. La donna confessò a Mario di avere anche dei progetti lavorativi, cosa che spinse Cusitore a mettersi a disposizione nei suoi riguardi dicendole di conoscere una persona che avrebbe potuto aiutarla. Nel corso dell’intervista rilasciata sul magazine Mio, Mario ha anche ammesso di aver invitato più volte la donna a Napoli, sia per partecipare a qualche serata insieme a lui, in modo da guadagnarsi qualche soldo extra, ma anche in generale per vedersi, dato che lui non ha mai negato di reputarla una bella donna. Ad ogni modo, tra di loro non ci sarebbe mai stato nulla di concreto in quanto, ad un certo punto, Mario ha detto di aver avuto una brutta sensazione. Nello specifico, ha notato in lei qualche comportamento strano che lo ha spinto a raffreddarsi e a decidere di interrompere ogni tipo di interazione con lei.

Cosa fa adesso Mario Cusitore e la sua candidatura al Grande Fratello

Mario, inoltre, ha parlato anche di altri protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, ha molto difeso Alessio Pili Stella, in quanto lo reputa un suo grande amico. Invece, si è scagliato contro Ciro Solimeno, dicendo di essere rimasto molto deluso da lui. In un primo momento, credeva molto nei suoi valori e nella sua buona fede. Successivamente, però, è rimasto deluso dal modo in cui ha gestito svariate situazioni, dalla scelta di Martina De Ioannon in poi. Infine, poi, Cusitore ha svelato che, dopo aver perso il lavoro in radio, adesso svolge la professione di personal trainer, ma a breve aprirà anche un negozio tutto suo di vendita di integratori per persone palestrate. Tra i suoi progetti, però, continua ad esserci ancora il mondo della tv. Nello specifico, Mario si è candidato per la prossima edizione del Grande Fratello. Il ragazzo ha detto di sentirsi il protagonista ideale per prendere parte a questo genere di programma, in quanto ha un carattere che, sicuramente, lo porterebbe a creare molte dinamiche. Verrà ascoltato il suo appello? Staremo a vedere.