La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento molto toccante, che ha riguardato due ex partecipanti della trasmissione, ovvero, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. I due sono tornati nel programma per raccontare come stiano andando le cose tra di loro e, dopo quasi un monologo interamente sostenuto dalla donna, ha preso la parola Roberto, che le ha fatto una singolare proposta di matrimonio che ha spiazzato tutti.

La proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese a Uomini e Donne

Come tutti i fan della trasmissione avevano già appreso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Roberto Priolo ha spiazzato Agnese De Pasquale con una proposta di matrimonio. Il tutto si è consumato nello studio di Uomini e Donne nella puntata andata in onda oggi. I due sono entrati mano nella mano e si sono accomodati a centro studio. Agnese ha subito preso la parola per raccontare come stessero andando le cose tra di loro. Tutto sta procedendo a gonfie vele, anche se la donna non ha potuto fare a meno di punzecchiare il cavaliere riportando alcuni aneddoti inerenti Capodanno. Nello specifico, la dama ha accusato il suo fidanzato di aver trascorso la notte dell’ultimo dell’anno a dormire, cosa che le ha fatto sorgere il sospetto di non piacergli abbastanza.

Maria De Filippi ha bacchettato Agnese, invitandola a non essere la solita puntigliosa. La donna, però, come se non bastasse, ha anche aggiunto che nella coppia ci sia un problema enorme, ovvero, il fatto che l’uomo russi esageratamente. Dopo questi aneddoti divertenti, il clima si è fatto decisamente più serio. Roberto ha letto una lettera romantica nella quale era contenuta una proposta di matrimonio. Durante la lettura, però, l’uomo ha perso più volte il filo, molto probabilmente a causa dell’emozione, cosa che ha spinto anche la padrona di casa a ironizzare sulla faccenda, dichiarando che si trattasse della proposta di matrimonio più singolare di sempre. Agnese, ovviamente, ha accettato la proposta, e i due hanno ballato insieme. Al termine, però, la donna ha chiosato dicendo che, prima di compiere il grande passo, Roberto deve operarsi per risolvere il problema del russare notturno. Il tutto ha divertito e, al contempo, emozionato il pubblico sia in studio che da casa.

“Oggi non voglio solo dirti quello che provo, ma voglio chiederti una cosa…” #UominieDonne 🥹❤️ pic.twitter.com/muOujmVibb — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 18, 2026

Tina Cipollari accusa Sebastiano ed Elisabetta di essere d’accordo, Simone se ne va

Sabrina Zago e Nicola, invece, stanno proseguendo la loro conoscenza, anche se il cavaliere è uscito anche con Barbara De Santi, con cui poi ha deciso di chiudere, e ha intenzione di uscire anche con Atlanta, cosa che ha un po’ spiazzato Sabrina. I due hanno manifestato l’intenzione di proseguire la conoscenza, puntualizzando che, per il momento, tra di loro non ci sia altro se non una semplice curiosità reciproca.

Dopo questo blocco, Sebastiano Mignosa ha fatto una scenata di gelosia verso Elisabetta Gigante, in quanto ha notato che un cavaliere si sia avvicinato a lei per parlarle e invitarla a ballare. La cosa ha irritato molto Sebastiano, ragione per cui la conduttrice ha voluto fare un’osservazione. Maria ha detto al cavaliere che, se è così geloso della donna, forse farebbe bene a proporle di uscire dal programma insieme. Lui è stato vago, mentre Elisabetta ha detto che, al momento, non uscirebbe mai con lui dalla trasmissione perché non si fida. Questo continuo tira e molla tra i due ha fatto sorgere il sospetto che qualcosa non quadri. Tina Cipollari, infatti, li ha accusati di essere d’accordo, cosa che loro hanno ovviamente negato.

Infine, Simone, corteggiatore di Sara Gaudenzi, si è eliminato. Il ragazzo ha addotto come motivazione il non vedere Sara particolarmente interessata a lui, anche perché sta conoscendo dei ragazzi nuovi. Le sue motivazioni sono state interpretate come dei pretesti dai presenti. Anche Sara è rimasta piuttosto delusa, tuttavia, ha lasciato andare il ragazzo dicendo di essere stanca di queste continue scuse.