La puntata di lunedì 16 febbraio di Uomini e Donne è stata incentrata prevalentemente sul Trono Over, dove sono sorte svariate discussioni e non sono mancati colpi di scena, tra cui l’uscita dal programma di una coppia. Poi si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.

Scontro tra Alessio, Rosanna e Debora a UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato ad Alessio Pili Stella, Rosanna Siino e Debora. Il cavaliere ha rivelato di avere un forte interesse per entrambe, ragion per cui avrebbe piacere di continuare con tutte e due. Debora è rimasta piuttosto male in quanto, dopo l’intimità che c’è stata tra di loro, non si aspettava che Alessio fosse trasportato anche da un’altra donna. Peraltro, a complicare la situazione, è stato il fatto che Alessio ha confessato di essere andato oltre il bacio anche con Rosanna. Quest’ultima è rimasta spiazzata nell’apprendere della situazione parallela di Pili Stella. La donna ha detto esplicitamente di essere andata a letto con il cavaliere, guadagnandosi gli applausi dei presenti per la sincerità. Mantenendo un tono calmo e pacato, la dama ha detto semplicemente che, con i suoi comportamenti, Alessio ha definito se stesso.

Alla luce di questo, Maria De Filippi ha un po’ redarguito il cavaliere, schierandosi dalla parte delle donne che, a suo avviso, si sono arrabbiate per giusta causa. Alessio si è difeso dicendo di aver agito seguendo il suo istinto in quanto prova interesse per entrambe. Le sue parole, però, non si sono rivelate particolarmente convincenti, sta di fatto che il protagonista è stato attaccato sia da opinionisti sia da alcuni membri del parterre, tra cui Arcangelo Passirani. La discussione si è protratta per un bel po’, portando ad una conclusione, ovvero, Debora ha scelto di continuare con riserva, mentre Rosanna ha preferito chiudere.

Mauro e Tiziana lasciano Uomini e Donne insieme, altri due abbandoni

Durante un ballo, poi, Gabriele si è avvicinato a Sara Gaudenzi rivelandole di essere molto interessato alla ragazza, ragion per cui vorrebbe corteggiare solo lei passando, di conseguenza, dal Trono Over a quello Classico. La tronista, però, ha ribadito di non volerlo tenere, sta di fatto che il cavaliere ha lasciato il programma. Dopo questa breve pausa, poi, Mauro e Tiziana sono stati invitati a centro studio ed entrambi hanno confessato che la loro relazione stia andando a gonfie vele. Lui in studio ha fatto arrivare dei fiori con un biglietto per la dama e i due hanno deciso di uscire dal programma insieme tra le lacrime e gli applausi dei presenti.

Dopo la scena toccante, Arcangelo ha preso nuovamente la parola per dire di aver sempre sognato di uscire dal programma in questo modo, ma ha capito che la cosa non accadrà, quindi, dopo un anno in trasmissione, ha deciso di andare via. Per Marina è arrivato un nuovo cavaliere ma lei, dopo un po’ di titubanze, ha deciso di mandare via. Da qui è seguita una discussione tra la donna e Tina Cipollari, che ha portato la donna a lasciare lo studio.