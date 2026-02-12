A Uomini e Donne continua a tenere banco la travagliata frequentazione tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. A rendere la loro conoscenza un po’ turbolenta è anche il fantasma di Giuseppe Molonia, ex della dama. A coinvolgerlo, in realtà, è sempre stato Alessio, il quale ha più volte dichiarato di sentirsi in difetto ad uscire con Rosanna in virtù della sua amicizia con Giuseppe. Dopo essere stato chiamato in causa diverse volte, Giuseppe ha deciso di rompere il silenzio sulla questione e, nel corso di un’intervista, ha svelato cosa pensa davvero.

La verità di Giuseppe Molonia: cosa pensa del rapporto tra Alessio e Rosanna a Uomini e Donne

Giuseppe Molonia ha rilasciato un’intervista nel programma Casa Lollo in cui ha parlato del rapporto tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. Il cavaliere ci ha subito tenuto a specificare di non aver mai interferito nella loro conoscenza. Sin da subito ha esortato Alessio a sentirsi libero di agire come meglio credesse, in quanto per lui non è assolutamente un problema la sua storia con Rosanna. Successivamente, però, Giuseppe ha fatto anche altre confessioni.

Nello specifico, il cavaliere ha commentato alcuni comportamenti di Rosanna. L’uomo ha detto di stentare a riconoscere la donna, in quanto sta vedendo una persona completamente differente da quella che ha conosciuto lui. Secondo Giuseppe, questo potrebbe dipendere dal fatto che Rosanna nutra un forte sentimento nei riguardi di Alessio, ragion per cui si è comportata in maniera così plateale nel corso di alcune puntate di Uomini e Donne. Molonia ha detto di credere addirittura che Rosanna si sia innamorata di Alessio.

Giuseppe smentisce di aver cercato Rosanna fuori da UeD

Successivamente Giuseppe ha chiarito anche alcune faccende inerenti alle presunte telefonate che lui avrebbe fatto nello studio legale di Rosanna. A tal proposito, il cavaliere ha smentito categoricamente la cosa. Giuseppe ha spiegato di aver chiamato una sola volta al numero di telefono dello studio di Rosanna per poter parlare con un collega di lei, in quanto necessitava di un consulto legale. Pare sia stato lo stesso avvocato in questione ad esortare Giuseppe a non interrompere il rapporto di amicizia con lui malgrado la rottura con la Siino.

Quasi al termine dell’intervista, poi, Giuseppe ha pronunciato una frase che ha dato un po’ da pensare. Nello specifico, il protagonista ha detto che lui, per come è fatto caratterialmente, non riuscirebbe mai ad uscire con l’ex donna di un suo caro amico. Questo, però, è il suo modo di pensare, che non deve essere interpretato come un attacco personale ad Alessio che, se si sente felice insieme a Rosanna, deve assolutamente andare avanti in questa relazione. Differente, invece, sarebbe il caso in cui Alessio non sia realmente interessato a Rosanna e, in tale circostanza, dovrebbe fermarsi e non dovrebbe prenderla in giro, specie alla luce dei sentimenti nutriti da lei. Attualmente Molonia ha voltato totalmente pagina, in quanto è felicemente fidanzato con una donna di nome Viviana che, tuttavia, non ha intenzione di condividere sui social.