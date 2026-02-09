Il mondo dello spettacolo italiano si risveglia con una notizia che segna la fine di un’epoca: è morta Patrizia De Blanck, la contessa che per oltre vent’anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua personalità inconfondibile. L’annuncio della scomparsa, avvenuta all’età di 85 anni, è arrivato attraverso un commovente post Instagram della figlia Giada, pubblicato nelle prime ore di lunedì 9 febbraio.

L’addio straziante della figlia Giada

Il messaggio con cui Giada De Blanck ha comunicato la morte della madre è un concentrato di dolore e amore infinito. “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto”, ha scritto la figlia, descrivendo un rapporto che andava ben oltre il legame familiare: “Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita”.

Le parole di Giada rivelano come gli ultimi tempi siano stati vissuti nel massimo riserbo, proteggendo la contessa dalla “devastante malattia” che l’ha colpita. Un percorso definito “durissimo e doloroso”, affrontato lontano dai riflettori che per anni avevano illuminato la vita di Patrizia. “Speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore”, confessa con amarezza, aggiungendo di aver “fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze”, ma questa volta non è bastato.

Una carriera televisiva che ha segnato un’epoca

Patrizia De Blanck ha iniziato la sua avventura televisiva negli anni 2000, debuttando in “Chiambretti c’è” nel 2002. Da quel momento, la contessa è diventata una presenza imprescindibile negli studi e nei salotti televisivi italiani, partecipando a programmi di grande successo come “L’isola dei famosi” nel 2008 e “Grande Fratello Vip” nel 2020.

Il pubblico l’ha sempre amata per le sue opinioni non filtrate e la sua teatrale schiettezza, caratteristiche che l’hanno resa un personaggio unico nel panorama televisivo italiano. Come ha scritto la figlia nel suo tributo, Patrizia era una “figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità”.

Il messaggio di resilienza e l’eredità immortale

Nonostante il dolore devastante, Giada De Blanck ha trovato la forza per un messaggio di estrema resilienza. “Con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa”, ha dichiarato, assicurando che il coraggio e la luce della contessa “vivranno per sempre in me”.

Il saluto finale è un commosso ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto bene a Patrizia e una promessa d’eterno amore: “Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore. Neanche la morte potrà dividerci”. Con la scomparsa della contessa, come sottolinea la figlia, “si chiude un capitolo insostituibile” non solo per la famiglia De Blanck, ma per l’immaginario collettivo di un’intera generazione che l’ha vista crescere e brillare sui teleschermi italiani.