Domenica 8 febbraio torna l’appuntamento con Le Iene in prima serata su Italia1, con Veronica Gentili e Max Angioni pronti a guidarvi attraverso una puntata ricca di contenuti e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti della serata spiccano la cantante Alexia e l’attrice Alice De Andrè, che si racconteranno nello studio del programma.

L’emergenza di Niscemi e l’impegno sociale

Filippo Roma continua il suo importante lavoro di inchiesta sull’emergenza abitativa di Niscemi. Dopo la devastante frana che ha colpito il territorio, molte famiglie si sono ritrovate senza casa e stanno affrontando enormi difficoltà nel trovare una sistemazione temporanea. L’inviato de Le Iene ha deciso di adottare un approccio diretto: contattare personalmente i proprietari delle abitazioni libere nel paese per sensibilizzarli sulla situazione critica degli sfollati.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il giornalismo televisivo possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà sociale, cercando di costruire ponti tra chi ha bisogno di aiuto e chi potrebbe fornirlo. L’approccio di Roma mette in luce non solo la gravità della situazione, ma anche la possibilità di trovare soluzioni concrete attraverso la collaborazione della comunità locale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Laura Pausini si confessa: social e polemiche

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà l’intervista di Stefano Corti a Laura Pausini, che si prepara al suo ritorno sul palco dell’Ariston. La cantante romagnola ha deciso di aprire il suo cuore, affrontando un tema che tocca molti artisti contemporanei: l’odio sui social media.

La Pausini ha rivelato di aver ricevuto commenti particolarmente violenti in relazione alle cover del suo ultimo disco, che reinterpretano brani iconici di colleghi come Gianluca Grignani, Marco Mengoni e Achille Lauro. Gli attacchi sono stati talmente feroci da spingerla a una decisione drastica: allontanarsi dai social network, che a suo dire sono diventati “un luogo in cui troppo spesso si vomita rabbia”.

Durante l’intervista, la cantante torna anche sulla controversa polemica con Grignani, esprimendo la speranza che proprio a Sanremo – dove entrambi saranno presenti – possa nascere l’occasione per un chiarimento definitivo.

Il caso di Radio Onda Libera

Max Andreetta si occuperà di un caso che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: il licenziamento della speaker Adriana Paratore da Radio Onda Libera. La vicenda nasce dalle forti polemiche esplose dopo la contestazione avvenuta a Torino durante la manifestazione per Askatasuna, dove si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti.

Durante una puntata radiofonica, la Paratore aveva riportato notizie secondo cui alcuni studenti fuorisede sardi sarebbero stati fermati con la forza dalle forze dell’ordine, aggiungendo commenti personali su possibili futuri sgomberi. L’editore dell’emittente ha giudicato queste dichiarazioni inesatte, decidendo di interrompere il rapporto lavorativo con la conduttrice. Andreetta intervisterà entrambi i protagonisti per fare chiarezza su questa controversa vicenda che tocca temi delicati come la libertà di informazione e i limiti dell’espressione giornalistica.