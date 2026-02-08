L’evento sportivo più atteso dell’anno torna a incollare milioni di spettatori davanti agli schermi. Il 60° Super Bowl sarà trasmesso in esclusiva in chiaro su Italia 1 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di seguire gratuitamente la finale più prestigiosa del football americano.

La sfida tra titani: patriots contro seahawks

Al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si affronteranno i New England Patriots e i Seattle Seahawks in quello che rappresenta un vero e proprio remake del Super Bowl 2015. I Patriots, che hanno conquistato il pass per la finale superando i Denver Broncos nella finale di Conference AFC, arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico. La loro esperienza parla chiaro: 6 Super Bowl conquistati nella loro storia li rendono una delle franchigie più vincenti della NFL.

Dall’altra parte del campo, i Seattle Seahawks – reduci dalla vittoria sui Los Angeles Rams nella finale di Conference NFC – cercheranno di bissare il successo del 2013, unico titolo della loro storia. La telecronaca dell’evento, che prenderà il via alle ore 00.20, sarà affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria con il commento tecnico del coach Alessandro Trabattoni.

Spettacolo totale: le star della musica protagoniste

Come da tradizione consolidata, il Super Bowl non è solo sport ma anche grande spettacolo musicale. Quest’anno i riflettori saranno puntati sulla star portoricana Bad Bunny, che infiammerà il pubblico durante l’attesissimo Halftime Show. L’artista reggaeton, uno dei nomi più caldi del panorama musicale internazionale, promette di regalare un’esibizione indimenticabile.

Le emozioni inizieranno già prima del fischio d’inizio con un trittico di performance d’eccezione. Charlie Puth, definito il re del pop contemporaneo, avrà l’onore di interpretare The Star Spangled Banner, l’inno americano che tradizionalmente apre la finale. A completare il quadro delle esibizioni pre-partita ci saranno Brandi Carlile con America The Beautiful e la talentuosa Coco Jones che si esibirà in Lift Every Voice and Sing. Questo appuntamento rappresenta per voi l’occasione perfetta per vivere l’atmosfera unica del Super Bowl, dove sport e intrattenimento si fondono in un evento che ogni anno ferma letteralmente gli Stati Uniti e cattura l’attenzione del mondo intero.