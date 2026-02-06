DAZN si prepara a offrire ai suoi utenti un weekend ricco di emozioni sportive, con eventi di calibro internazionale che spaziano dal calcio ai Giochi Olimpici Invernali, fino al grande football americano. La piattaforma streaming presenta una programmazione variegata che culminerà con il Super Bowl LX, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Friday football show: la novità di casa dazn

Il weekend sportivo prende il via con una novità editoriale di grande interesse: il Friday Football Show, il nuovo appuntamento live powered by DAZN Bet Club che andrà in onda ogni venerdì sera dalle 19:45. Alla conduzione troviamo Eleonora Incardona insieme al giornalista DAZN Tommaso Turci, affiancati in studio dai talent Fabio Bazzani e Dario Marcolin.

Questo nuovo format accompagna i tifosi dal pre al post-partita dell’anticipo di Serie A EniLive e Serie BKT, creando un mix coinvolgente di interviste a caldo, commenti tecnici e approfondimenti specialistici. Il programma mantiene uno sguardo costante sull’intera giornata di campionato, offrendo ai telespettatori un’esperienza completa e immersiva.

Milano-cortina 2026: l’apertura delle olimpiadi invernali

La serata del 6 febbraio segna un momento storico per lo sport italiano con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, in programma dalle 20:00. La magia olimpica si accende in casa nostra e DAZN vi permette di vivere questo momento unico attraverso i canali Eurosport presenti nell’app.

L’intera competizione olimpica sarà disponibile sulla piattaforma, garantendo la copertura di ogni disciplina, ogni finale e ogni emozione senza perdere un attimo dello spettacolo. Un’opportunità imperdibile per seguire gli atleti italiani e internazionali nelle loro sfide sulla neve e sul ghiaccio.

Super bowl lx: la notte del football americano

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, i riflettori si accendono sul grande football americano con l’evento più atteso della stagione: il Super Bowl LX. La diretta su DAZN inizia dalle 23:55, offrendo lo spettacolo che assegnerà il titolo tra Patriots e Seahawks.

Questa finale rappresenta una delle notti sportive più seguite al mondo, chiudendo l’annata NFL con un evento che va ben oltre la semplice competizione sportiva, diventando un vero e proprio fenomeno culturale globale.

Volley e basket: la settimana europea

Il palinsesto DAZN prosegue con un ricco programma di pallavolo e basket europei. Domenica 8 febbraio doppio appuntamento con la Serie A1 Femminile: alle 16:00 Novara-Milano e alle 17:00 Scandicci-Conegliano, due match che promettono grande spettacolo.

La settimana successiva si apre con una vera e propria maratona di sport europei. Martedì 10 febbraio alle 20:00 la CEV Champions League Maschile presenta Montpellier HSC VB-Cucine Lube Civitanova, seguita alle 20:30 dagli ottavi di finale di CEV Cup con Jastrzebski-Piacenza. Mercoledì 11 febbraio spazio alla Serie A1 con Cuneo-Bergamo alle 19:30 e Perugia-Busto Arsizio alle 20:00, mentre per la Basketball Champions League, Trieste affronta Gran Canaria nella Winner Phase alle 20:00. Giovedì 12 febbraio la Champions League Maschile di volley offre una serata ricchissima con tre incontri: Sir Safety Perugia-Praha alle 18:00, Itas Trentino-ACH Volley Ljubljana alle 20:00 e Gaugas Las Palmas-Berlin Recycling Volleys sempre alle 20:00.