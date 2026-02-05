Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere sulla base di quanto emerso dalle ultime registrazioni, il trono di Sara Gaudenzi è ripartito da zero. La ragazza ha “perso” tutti i suoi precedenti corteggiatori, alcuni per scelta sua, altri per scelta dei ragazzi, e per lei sono giunti nuovi pretendenti, due in particolare, ovvero, Alessio e Mattia. Tra i vecchi spasimanti, però, sta continuando a generare parecchio sgomento Marco Veneselli. In tanti non riescono a credere che la conoscenza tra i due sia realmente giunta al capolinea. Il ragazzo, così, è stato raggiunto dai microfoni di Casa Lollo per spiegare un po’ la sua posizione, ma la sua reazione ha generato un certo sgomento.

Cosa ha detto Marco Veneselli su Sara Gaudenzi

La domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo è: Marco Veneselli tornerà a corteggiare Sara Gaudenzi, oppure il loro è da considerarsi un capitolo chiuso? Lorenzo Pugnaloni ha contattato il ragazzo per chiedere direttamente a lui delucidazioni sulla questione. L’ex corteggiatore di UeD, in un primo momento, ha chiesto di rimandare l’intervista, aspettando che le acque si calmassero. Successivamente, poi, ha mostrato una certa propensione a voler rompere il silenzio.

Tuttavia, nel momento in cui è stato invitato a rilasciare delle dichiarazioni nel programma online tutti i mercoledì sera, ha assunto un comportamento alquanto bizzarro. Marco, infatti, ha ammesso di non voler rilasciare dichiarazioni su Sara come forma di tutela nei suoi riguardi. Secondo il suo punto di vista, la ragazza starebbe attraversando un momento un po’ complicato, ragion per cui preferisce non infierire sulla faccenda.

Possibile ritorno di Marco a UeD? Cosa non torna del suo comportamento

Il suo comportamento ha generato diversi sospetti. Nell’ipotetica intervista che avrebbe dovuto rilasciare, infatti, nessuno gli avrebbe chiesto di attaccare Sara Gaudenzi o di infierire e interferire in qualche modo nel suo percorso. Alla luce di questa considerazione, dunque, sorgono i sospetti che, in realtà, il ragazzo stia preferendo mantenere il silenzio in quanto ha intenzione di ritornare nel programma per corteggiarla. Allo scopo di eludere questa domanda, dunque, potrebbe aver deciso di non rilasciare dichiarazioni.

Il ragazzo non ha voluto rompere il silenzio neppure mediante i suoi social che, infatti, vedono l’ultimo post risalire al 27 gennaio. La sua assenza e i suoi silenzi non possono non creare dei sospetti. Ad ogni modo, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne non si è minimamente parlato di lui, ma non si esclude che in quelle che verranno effettuate la prossima settimana possano esserci dei cambiamenti. Staremo a vedere.