Dalla Sardegna al successo televisivo nazionale, Martina Miliddi ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua grazia e il suo talento. La giovane ballerina ha fatto il suo ingresso nello studio di “Affari Tuoi” il 19 gennaio, sostituendo temporaneamente Herbert Ballerina, e da allora è diventata una presenza fissa e amatissima del programma condotto da Stefano De Martino su Rai1.

Il debutto ad “Amici” e la conquista del pubblico

La carriera televisiva di Martina prende il volo durante la ventesima edizione di “Amici”, andata in onda tra il 2020 e il 2021. Quell’edizione, considerata una delle più belle del talent show di Maria De Filippi, ha visto protagonisti nomi che oggi sono diventati star della musica italiana come Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka 7even. Martina, specializzata nella danza latino-americana, riesce ad arrivare al Serale nella squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Nonostante la sua permanenza si concluda alla quarta puntata, la ballerina sarda lascia un segno indelebile nel cuore del pubblico, che ancora oggi la segue e la sostiene con affetto.

La sua formazione artistica affonda le radici nella sua terra natale, la Sardegna, in provincia di Cagliari, dove muove i primi passi nel mondo della danza sotto la guida della maestra Francesca Secci. È proprio grazie a questa figura che Martina sviluppa quella disciplina ferrea che la caratterizza ancora oggi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dalla danza agonistica al cinema

Il talento di Martina non si limita alla televisione. La ballerina ha dimostrato di essere un’atleta agonista di livello internazionale già a 17 anni, distinguendosi particolarmente nelle gare di “solo” femminile. Questa specializzazione la rende perfetta per esibirsi senza un compagno, caratteristica che l’ha resa preziosa in molte produzioni televisive.

Dopo “Amici”, l’abbiamo vista brillare a “Viva Rai2!” al fianco di Fiorello, dove ha mostrato non solo le sue doti di ballerina nelle coreografie di Luca Tommassini, ma anche talento recitativo partecipando agli sketch ideati dal conduttore siciliano insieme a Biggio. Il suo curriculum si arricchisce ulteriormente con la partecipazione al film campione di incassi “Buen Camino” di Checco Zalone, dove balla nel brano diventato virale “La prostata enflamada” proprio al fianco del comico pugliese.

La forza della danza e la vita privata

Dietro il sorriso luminoso e l’energia contagiosa che Martina porta in studio, si nasconde una storia personale toccante. La ballerina ha sempre parlato apertamente del legame speciale con suo padre Antonio, scomparso quando lei aveva appena 10 anni. È proprio la danza, come lei stessa ha raccontato più volte, ad averla salvata da quel dolore profondo, diventando non solo la sua passione ma anche la sua ancora di salvezza.

Oggi Martina ha trovato la sua serenità anche nella vita privata: ha un compagno e condivide la sua quotidianità con Chloe, il suo cane che spesso mostra sui social media. Anche se Herbert Ballerina è tornato in studio, lei continua ad essere una presenza fissa ad “Affari Tuoi”, apparendo con il suo inconfondibile caschetto nero ogni volta che viene chiamato il pacco “Ballerina” e rimanendo poi per tutta la durata della puntata, regalando al pubblico quella combinazione unica di professionalità e calore umano che la contraddistingue.