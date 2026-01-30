Stasera, venerdì 30 gennaio, si chiude il sipario su Tali e Quali con la quarta e ultima puntata che decreterà il campione assoluto dell’edizione 2026. Il varietà di Rai 1, condotto da Nicola Savino, ci ha regalato settimane di grande spettacolo con aspiranti artisti che hanno conquistato pubblico e critica grazie alla loro straordinaria somiglianza – fisica e vocale – con i grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

La sfida finale negli studi Fabrizio Frizzi

Sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma andrà in scena una finale che promette di essere particolarmente avvincente. A contendersi il titolo non ci saranno solo i concorrenti che si sono distinti nelle prime tre puntate – quelli classificati ai primi due posti di ogni serata – ma anche i quattro campioni delle edizioni precedenti: i vincitori del 2019, 2022, 2023 e 2024.

Questa formula innovativa crea un mix esplosivo tra esperienza consolidata e freschezza interpretativa. I veterani del programma dovranno rimettersi in gioco contro i nuovi talenti, in una sfida che unisce la sicurezza di chi ha già dimostrato il proprio valore con l’entusiasmo di chi cerca la prima grande affermazione.

Giuria d’eccezione per la serata decisiva

La finale si arricchisce di due giudici a sorpresa che affiancheranno la giuria storica composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Per questa puntata speciale, infatti, si aggiungeranno Nino Frassica e Alessandro Siani, due volti amatissimi del panorama televisivo italiano che porteranno il loro contributo unico nell’assegnazione dei punteggi.

Il loro arrivo non è casuale: entrambi rappresentano l’eccellenza dell’intrattenimento italiano e la loro presenza sottolinea l’importanza di questa finale. I cinque giudici dovranno valutare performance che si preannunciano curate nei minimi dettagli, dove ogni concorrente sarà chiamato a rispettare lo spirito autentico del format.

Lo spirito del programma resta immutato

Anche nella finale, tutti i protagonisti – che ricordiamo non essere cantanti professionisti né appartenere al mondo dello spettacolo – dovranno interpretare dal vivo con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio. L’obiettivo rimane quello di ricreare non solo la voce, ma anche lo stile e la presenza scenica dei grandi interpreti musicali.

Questa caratteristica ha reso Tali e Quali un programma unico nel panorama televisivo italiano, capace di ottenere ottimi risultati d’ascolto e riscontri positivi dalla critica. La trasmissione, in onda alle 21.30 su Rai 1, ha saputo conquistare il pubblico proprio grazie a questa formula che celebra la musica attraverso la passione di persone comuni con talenti straordinari.