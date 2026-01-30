Questa sera Propaganda Live si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e significativi dell’intera stagione. Il programma di Diego Bianchi ospiterà Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, in una puntata che promette di essere un momento di profonda riflessione civile e memoria collettiva.

Un decennale che non si dimentica

A dieci anni esatti dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, i suoi genitori arrivano negli studi di La7 per tenere viva la memoria del figlio e della battaglia per la verità. L’occasione è particolarmente significativa perché coincide con l’arrivo nelle sale cinematografiche di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro e sulle torture subite dal giovane ricercatore.

La presenza di Paola Deffendi e Claudio Regeni rappresenta un momento di impegno civile autentico, quello che da sempre caratterizza il programma di Bianchi. Non si tratta solo di commemorazione, ma di un richiamo attivo alla lotta per la verità e per i diritti umani, valori che la famiglia Regeni non ha mai smesso di difendere nonostante il dolore e le difficoltà.

Il reportage dal cuore della Sicilia

Accanto a questo momento di memoria, Diego Bianchi proporrà il consueto reportage della settimana, questa volta dedicato ai danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia. Il conduttore ha raccolto direttamente sul campo le testimonianze di chi sta affrontando le conseguenze di questo evento meteorologico estremo, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Il racconto siciliano si inserisce perfettamente nella filosofia del programma: andare dove accadono le cose, dare voce a chi spesso non ha spazio nei media tradizionali, e soprattutto connettere eventi locali con problematiche globali come quella del riscaldamento climatico.

Una serata ricca di contenuti

Il resto della puntata manterrà la struttura consolidata che ha reso Propaganda Live un punto di riferimento del venerdì sera televisivo. Torna Andrea Pennacchi con i suoi monologhi taglienti, mentre Francesco Fanucchi porterà il suo sguardo ironico e provocatorio sui temi di attualità.

La componente musicale sarà affidata a Marco Castello, una delle voci più originali e interessanti della scena cantautorale italiana contemporanea. Gli ospiti fissi – Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata – offriranno come sempre i loro commenti e le loro analisi, mentre Makkox garantirà la dose quotidiana di satira grafica. La serata si chiuderà con l’immancabile Social Top Ten, che ripercorrerà i momenti più curiosi e discussi della settimana appena trascorsa.