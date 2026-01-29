Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a fare coppia sullo schermo in una nuova miniserie che promette di catturare il pubblico con una storia di passioni travolgenti e segreti sepolti. “Colpa dei sensi” debutta venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5, portando con sé un intreccio di amore, vendetta e misteri familiari ambientato nella suggestiva provincia marchigiana.

Una storia di ritorni e passioni inaspettate

La trama ruota attorno al ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato di uxoricidio. Questo ritorno forzato lo mette di fronte al suo passato sentimentale più doloroso: Laura (Anna Safroncik), il grande amore della sua gioventù, che ora è sposata con il suo ex migliore amico Enrico (Tommaso Basili), erede di una delle famiglie più ricche della zona.

Il dubbio che il padre non sia il vero colpevole spinge Davide a cercare nuove risposte, mentre tra lui e Laura esplode di nuovo una passione travolgente capace di superare il tempo e sconvolgere ogni equilibrio. La donna cerca di resistere all’amore di un uomo che l’ha abbandonata, tentando di difendere il suo matrimonio, ma l’ineluttabile sentimento finisce per esplodere con forza irrefrenabile.

Un cast d’eccezione per una regia d’autore

La miniserie, diretta da Simona e Ricky Tognazzi, vanta un cast di grande spessore che include Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti nel ruolo del vicequestore Tommaso, e la partecipazione straordinaria di Lina Sastri come Lidia, la suocera di Laura che custodisce un segreto sconvolgente. Non mancano Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

La serie nasce da un’idea di Simona Izzo, che insieme a Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli firma il soggetto. Come spiegano i registi, il progetto parte dall’idea che i sensi – udito, vista, olfatto, tatto e gusto – guidino la nostra vita e decidano per noi, includendo naturalmente anche la sensualità e quella passione irrefrenabile che può sconvolgere l’esistenza di due persone.

Segreti e tradimenti in un intreccio avvincente

“Colpa dei sensi” si articola in 6 episodi distribuiti in 3 prime serate, offrendo un racconto che mescola erotismo e parole non dette, tradimenti e verità nascoste. La serie interroga lo spettatore sulle illusioni e sugli inganni che abitano le relazioni, soprattutto quando il “colpevole” è una persona cara: il coniuge, un fratello, la madre o uno stretto collaboratore.

L’architettura sospesa tra storia e modernità della provincia marchigiana fa da cornice silenziosa alle passioni amorose, alla bramosia di potere e ricchezza, e ai colpi di scena che coinvolgono i protagonisti. Tutti vedranno cadere le loro certezze fino a quando un misterioso omicidio metterà in pericolo la sorte dei personaggi principali, lasciando aperta la domanda: riusciranno Laura e Davide a vivere pienamente la loro passione e ad arrivare alla verità?