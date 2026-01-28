Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 28 gennaio 2026, c’è stato un momento molto provante per Magda. Gemma Galgani, invece, è stata come sempre oggetto di critiche per i comportamenti che assume nei riguardi dei corteggiatori che palesemente non le interessano, mentre per Alessio Pili Stella e Rosanna Siino ci sono stati dei colpi di scena. Inoltre, c’è stato anche uno scontro tra Edoardo e Paola.

Momento delicato per Magda a Uomini e Donne, colpo di scena per Alessio e Rosanna

La puntata di oggi di UeD è cominciata con un blocco dedicato a Mario Lenti, Magda e Isabella. Il cavaliere ha esordito dicendo di aver trovato Magda un po’ fredda nei suoi riguardi. Lei ha replicato ammettendo di essere rimasta male per come lui l’ha trattata in una scorsa puntata. La discussione si è protratta fino al punto in cui Mario ha accusato Magda di essere un po’ troppo “leggera” in quanto è uscita con Arcangelo, baciandolo anche, quando non era interessata a lui. I due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro, tant’è che hanno scelto di chiudere la frequentazione. Magda, malgrado abbia dato del “buffone” a Mario, è scoppiata a piangere lasciando intendere di tenerci ancora al cavaliere, cosa condivisa da diverse dame, tra cui Cinzia Paolini e Isabella. La conoscenza tra Lenti e quest’ultima, invece, continua.

L’attenzione, poi, si è spostata su Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. I due sono andati a cena insieme ed hanno raccontato di essere stati molto bene, al punto da scambiarsi anche un bacio. Il cavaliere, però, ha continuato a dichiarare di sentirsi in colpa nei riguardi di Giuseppe Molonia. Maria De Filippi ha cercato di spronare Alessio a non pensare a questa cosa in quanto è convinta che lo stesso Giuseppe gli direbbe di non preoccuparsi, dato che anche lui ha una vita al di fuori del programma. In ogni caso, Alessio ha ammesso che ci parlerà. Anche Rosanna ha esortato Alessio a risolvere questa situazione se vuole continuare ad uscire con lei.

Paola delusa da Edoardo a UeD, Gemma sotto attacco

A seguire, poi, si è passati a Edoardo, Paola e Sabrina. Le cose tra i primi due sembravano stessero andando benissimo, ma poi la donna ha appreso che il cavaliere ha intenzione di uscire anche con Sabrina, ed ha lasciato il numero a Lucia, che però non ha accettato. Paola è rimasta molto male tant’è che ha accusato il suo interlocutore di non stare bene e di avere bisogno di aiuto. Edoardo ha provato a “discolparsi” dicendo di essersi trovato in questa situazione, in quanto è stata Sabrina a scrivere per conoscerlo. Il tentativo di passare per “vittima”, però, è stato subito stroncato dalla padrona di casa, e anche da Paola che, infatti, ha ammesso di non essere sicura di voler continuare a frequentare il cavaliere, per cui ha chiesto una pausa di riflessione. Alla fine, poi, anche Sabrina si è fatta da parte reputando la situazione un po’ troppo affollata.

L’ultimo blocco è stato dedicato a Gemma Galgani e Mauro. A tutti è risultato palese il mancato interesse della dama nei riguardi del cavaliere. Ad intervenire è stata anche Tinì Cansino, che di solito non è molto loquace. Gemma, però, ha negato asserendo di aver anche baciato a stampo Mauro. Dinanzi questa confessione, è intervenuta Elisabetta, che ha attaccato la Galgani dicendo che i baci a stampo non hanno alcuna importanza. Questo ha scatenato una lite tra Gemma ed Elisabetta, durante la quale la torinese ha invitato la sua interlocutrice a pensare agli affari suoi, alludendo anche al fatto che la donna fosse una “poco di buono” in quanto va a letto con un uomo e poi non vuole che resti a dormire nel suo letto. Le parole di Gemma non sono piaciute a Maria De Filippi che, infatti, ha sbottato contro la Galgani difendendo Elisabetta.