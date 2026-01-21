Nella puntata del 21 gennaio 2026 di Uomini e Donne si è partiti da Magda e Arcangelo, per poi passare a Federico Mastrostefano, il quale ha spiazzato tutti ammettendo di uscire solo con una ragazza, ovvero, Lucia. Contrariamente a come è capitato di vedere fino ad ora, in Federico è apparsa una luce diversa, che ha spinto il pubblico a credere che, probabilmente, il cavaliere si sia preso una bella cotta. A seguire, poi, si è parlato anche di Trono Classico.

Magda in imbarazzo, Federico innamorato di Lucia a Uomini e Donne?

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da un blocco su Magda e Arcangelo. I due stanno uscendo, e le cose stanno andando piuttosto bene. La dama, però, ha confidato alla redazione di avere il dubbio di non piacere al cavaliere poiché, dopo la serata trascorsa insieme, lui l’ha riaccompagnata a casa senza tentare un approccio fisico nei suoi riguardi. Quando Maria De Filippi ha portato alla luce la questione, Magda è apparsa un po’ in imbarazzo. A rendere il clima ancora più concitato, poi, ci ha pensato Sebastiano Mignosa, che ha continuato a dire di non credere in questo rapporto, e di essere convinto che Magda non sia realmente interessata ad Arcangelo. Al termine del blocco, Magda ha fatto gli occhi lucidi, e Maria le ha chiesto spiegazioni. La donna, però, visibilmente turbata, ha preferito non parlare ed ha chiesto la cortesia alla conduttrice di finirla lì.

Federico Mastrostefano, invece, si è accomodato al centro dello studio di fronte a Lucia. Il cavaliere, per la prima volta, ha ammesso di uscire solo con la donna, poiché al momento la reputa la più bella e quella da cui è più coinvolto sentimentalmente. I presenti in studio sono rimasti spiazzati, ma poi ci ha pensato Marta a scombussolare un po’ la situazione. La donna, infatti, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Federico nel quale le ha chiesto perché avessero smesso di frequentarsi. Questa confessione ha generato una certa ilarità in studio. Maria ha messo un po’ di pepe nel racconto chiedendo a Federico se fosse interessato a uscire con Marta. Lui ha negato, ma ha ammesso di volerle ancora molto bene, e di essere interessato a mantenere un rapporto di amicizia con lei. Alla fine, poi, la donna lo ha anche abbracciato, dimostrando di aver messo da parte tutto il rancore legato alle precedenti situazioni. Ad ogni modo, in maniera del tutto inaspettata, Federico ha dato come l’impressione di essere parecchio coinvolto da Lucia, che sia la volta buona?

Sara Gaudenzi litiga con Jakub a UeD, lui lascia il programma

In merito al Trono Classico, infine, si è parlato di Sara Gaudenzi. La ragazza ha avuto una discussione particolarmente accesa con Jakub Bakkour. Ultimamente tra i due sono nate diverse incomprensioni, che hanno portato il ragazzo a raffreddarsi nei riguardi della tronista. Lei gli ha fatto presente i suoi dubbi e le sue perplessità circa il reale interesse del ragazzo nei suoi confronti, e da lì è scoppiata una discussione molto accesa. Jakub ha detto cose molto dure, ma anche molto razionali. Nel dettaglio, ha spiegato di non riuscire a provare emozioni verso Sara al momento, considerando la notevole quantità di cose che non vanno nel loro rapporto. Inoltre, ha anche detto che, ad oggi, il suo sarebbe un “no” in caso di scelta. La discussione si è protratta a lungo, fino al punto in cui Sara ha ammesso che non avrebbe mai scelto Jakub se lui è quello che ha mostrato in puntata. A quel punto, il ragazzo si è alzato ed è andato via salutando tutti. In tanti, sia del parterre, sia nel pubblico da casa, si sono schierati dalla parte di Jakub, apprezzando la sua sincerità, malgrado la durezza dei suoi ragionamenti.

