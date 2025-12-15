La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 15 dicembre, si è distinta per “terapie di gruppo”, standing ovation per una dama e rivelazioni inaspettate. Ecco che cosa è successo.

Terapia di gruppo per Federico a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una sorta di “terapia di gruppo”. Al centro dell’attenzione ci sono finiti Federico Mastrostefano e l’altro Federico. Proprio su quest’ultimo è stata fatta la “terapia”. Il cavaliere è uscito con Emanuela, tuttavia, in studio ha dichiarato di essersi trovato bene, ma solo dal punto di vista amichevole. La dama, allora, ne ha approfittato per manifestare il suo punto di vista sul ragazzo. A suo avviso, Federico non è ancora pronto ad una nuova relazione, in quanto troppo ancorato alla sua relazione precedente. Della stessa opinione è stata anche Annamaria, che si è accodata alla collega di parterre reputando Federico immaturo nel concedersi una nuova conoscenza.

Ad un certo punto, poi, sono intervenuti anche altri esponenti del parterre ed hanno iniziato a dispensare consigli a Federico. Rosanna Siino ha cercato di difenderlo cercando di dare una spiegazione ai suoi comportamenti. Anche Sabrina Zago ha preso la parola raccontando una sua esperienza personale. La donna ha rivelato di essere vedova, pertanto, è consapevole che non vivrà mai più l’amore che ha vissuto in precedenza, in quanto quella persona non c’è più. Tuttavia, la dama ha ammesso di non volersi precludere la possibilità di conoscere nuove persone, in quanto potrebbe sempre innamorarsi di nuovo e vivere una relazione differente.

Il pubblico da casa è rimasto un po’ perplesso per la partecipazione con cui gli esponenti del parterre si sono rapportati alla situazione di Federico, al punto da arrivare a definire il tutto come una seduta terapeutica. Lo stesso cavaliere è rimasto positivamente colpito, sta di fatto che ha ringraziato tutti con riconoscenza. Federico Mastrostefano, invece, ha dato luogo ai suoi soliti siparietti, in quanto è uscito con Marta, sta continuando a sentire Emanuela, ma si è detto intenzionato ad uscire anche con Lucia. Quest’ultima ha accettato la sua proposta. Durante tale blocco ci sono stati degli interventi da parte di Maria De Filippi, la quale ha preso in giro Mastrostefano per i suoi modi di fare leggeri con le donne.

La nuova regina Tiziana asfalta Marcello a UeD, Ciro e Ale già si conoscevano

Poi si è passati a Marina, Tiziana e Marcello. Il cavaliere è uscito con la seconda, tuttavia, mentre in un primo momento tutto sembrava stesse andando per il meglio, ad un certo punto la dama ha svelato di essersi insospettita per alcuni comportamenti di lui, che ha reputato poco limpidi. L’apice si è toccato nel momento in cui Marcello non le ha voluto rivelare con quale altra donna si fosse sentito. Questo ha spinto la donna a chiudere categoricamente. Il modo in cui Tiziana ha liquidato Marcello ha colpito molto il pubblico da casa che, infatti, l’ha eletta nuova regina indiscussa della trasmissione. Marina è rimasta alquanto turbata dal racconto della donna, sta di fatto che ha mostrato incertezze sul cavaliere. Alla fine, poi, ha deciso comunque di dargli una chance e di uscirci insieme.

Del Trono Classico, infine, si è parlato di Ciro Solimeno, il quale è uscito in esterna con una ragazza di nome Ale. I due si sono allenati insieme, e si sono anche molto divertiti. In studio, poi, è emerso che quello non fosse il loro primo incontro, in quanto hanno frequentato la stessa palestra, dove hanno avuto modo di scambiarsi già degli sguardi. Lei ha rivelato alcuni comportamenti ammiccanti che Ciro avrebbe avuto nei suoi riguardi in tali occasioni, ma il tutto è apparso alquanto tranquillo e pulito.