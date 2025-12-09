Tra i troni di Uomini e Donne, che stanno dando maggiori soddisfazioni al pubblico da casa c’è, sicuramente, quello di Sara Gaudenzi. La giovane, con i suoi modi di fare schietti e irruenti, ha conquistato sin da subito il pubblico, così come in tanti si sono appassionati alle dinamiche che sta creando con i suoi corteggiatori. A far palpitare il suo cuore ci sono principalmente Jakub Bakkour e Marco Veneselli. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Sara è apparsa alquanto in difficoltà, a causa dei comportamenti dei suoi corteggiatori. Sta di fatto che la giovane ha tirato fuori un lato di sé inedito, molto più fragile e vulnerabile. In queste ore, però, sul web sono spuntate delle segnalazioni alquanto incresciose che riguardano la famiglia della Gaudenzi, in particolar modo la mamma. Sembrerebbe, infatti, che quest’ultima stia influenzando il percorso della figlia, cosa che potrebbe indirettamente impattare anche sull’umore un po’ instabile che la ragazza sta avendo nell’ultimo periodo.

Le segnalazioni sulla mamma di Sara Gaudenzi; ecco come starebbe influenzando il percorso della tronista di UeD

I percorsi dei tronisti di Uomini e Donne non dovrebbero mai essere intralciati da terze persone. Nel caso di Sara Gaudenzi, però, pare che questo non stia accadendo. Di recente, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha raccolto le segnalazioni di alcuni fan, i quali hanno dichiarato di aver notato una particolare attività social della mamma di Sara, che inciderebbe, anche involontariamente, nel percorso della giovane.

Nello specifico, è stato notato che la donna sia solita inondare di like contenuti inerenti Jakub. Per contro, invece, Marco non verrebbe minimamente preso in considerazione dalla signora. Questo, dunque, seppur apparentemente potrebbe sembrare un gesto irrisorio, nella società attuale dove i social rappresentano parte integrante delle vite di tutti noi, il comportamento della donna assume una connotazione decisamente più incisiva e significativa. Stando ai suoi comportamenti, dunque, sembrerebbe che la mamma di Sara abbia una netta preferenza per Jakub, a scapito di Marco.

Il gesto della mamma di Sara confermato indirettamente dalla ragazza a Uomini e Donne e la guerra social

Il comportamento della donna sembrerebbe essere stato confermato anche da Sara Gaudenzi nel corso di una precedente puntata di Uomini e Donne. Durante uno dei vari tentativi di mediazione da parte di Maria De Filippi tra Marco e Sara, la conduttrice chiese alla ragazza cosa pensasse la sua famiglia del ragazzo. Sara si prese una piccola pausa, e poi rispose asserendo che la famiglia le avesse ironicamente detto che di “matti” ce ne fossero già abbastanza nella sua vita. Questo, dunque, alla luce delle segnalazioni trapelate, sembra rafforzare sempre di più il pensiero di coloro i quali credono che la famiglia di Sara, in particolare sua madre, possa incidere sulla scelta finale della ragazza.

Tutto questo sta dando vita anche ad una polemica sui social, tra i sostenitori e i detrattori di entrambi i corteggiatori della tronista. Da un lato, infatti, ci sono i sostenitori di Marco, i quali si sono risentiti del comportamento della donna, soprattutto alla luce della convinzione che Jakub non sia sincero nei riguardi di Sara. D’altro canto, invece, ci sono i sostenitori di Jakub che sono felici dell’orientamento della madre della giovane e si augurano che, effettivamente, le cose possano concludersi a favore del loro beniamino. Nel frattempo Sara non ha commentato l’attività della madre sui social, dunque, non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti.