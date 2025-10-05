Tra i nuovi cavalieri di questa edizione di Uomini e Donne c’è Mario Lenti. Come già emerso nel corso delle precedenti puntate di UeD, lui è il padre di Claudia Lenti, ex dama del parterre ed ex fidanzata di Alessio Pili Stella, che fa ancora parte dei cavalieri del Trono Over. Nel corso di una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, il protagonista ha fatto delle confessioni in merito al suo arrivo nel programma. Nel farlo, non ha potuto fare a meno di parlare di sua figlia Claudia, della relazione finita male con Alessio, e non solo. Mario ha raccontato anche un grave lutto subito, che ancora non è riuscito a superare.

Mario racconta come ha deciso di entrare a Uomini e Donne

Mario Lenti ha fatto delle confessioni molto private dietro le quinte di Uomini e Donne. Il cavaliere ha raccontato che la sua candidatura al programma è stata fatta direttamente dai suoi due figli, Claudia e Sandro. I due hanno preso questa decisione per cercare di far superare a loro padre un gravissimo lutto subito lo scorso dicembre, ovvero, la scomparsa della sua amata moglie Pinuccia. Mario era innamoratissimo della donna, sta di fatto che reputa quello della sua perdita il giorno più brutto della sua vita. Per contro, invece, il giorno più bello è stato quando si sono conosciuti, erano entrambi giovanissimi.

Ad ogni modo, Mario ha raccontato che quando ha ricevuto la telefonata della redazione è rimasto senza parole, in quanto credeva che si trattasse di uno scherzo. Alla fine, però, ha deciso di accettare di cimentarsi in questa avventura per cercare di andare avanti nella vita dopo quanto accaduto, soprattutto per il bene dei suoi figli, che adora.

Il cavaliere parla della figlia Claudia Lenti e della fine della storia con Alessio Pili Stella

Parlando di famiglia, Mario non ha potuto fare a meno di menzionare sua figlia Claudia Lenti e il suo precedente percorso a Uomini e Donne. Nello specifico, il cavaliere ha detto di essere contento di come abbia agito Claudia, inoltre, ritiene che quel percorso, malgrado come siano andate le cose, le abbia fatto molto bene. La donna, infatti, era reduce da una relazione terminata che l’ha fatta soffrire tanto. Grazie a UeD, invece, è riuscita a riprendersi e ad andare avanti. Purtroppo, però, le cose con Alessio Pili Stella non sono andate nel modo sperato a causa di alcune incompatibilità caratteriali tra i due molto evidenti e insormontabili. In ogni caso, Mario non è apparso serbare rancore nei riguardi di Alessio, verso il quale non ha speso alcuna parola negativa.

In quanto veterana del programma, Claudia ha voluto dare anche qualche dritta a suo padre, nella speranza che possa riuscire a trovare la persona giusta. Nello specifico, la Lenti ha esortato il padre ad essere semplicemente se stesso, senza fare troppi programmi e troppe strategie, che spesso non portano da nessuna parte.

Qualche informazione in più su Mario: lavoro, famiglia e carattere

Mario Lenti ha rivelato di essere un uomo molto legato alla sua famiglia, un padre presente, che farebbe di tutto per il bene dei suoi due figli. Entrambi sono molto dolci, al punto da farlo commuovere in certe occasioni. Al contempo, però, il cavaliere è anche dedito al suo lavoro, che lo entusiasma ancora dopo tanti anni. Mario si occupa di compravendite e costruzioni immobiliari. In merito al suo carattere, invece, Lenti ha ammesso di avere il grande pregio di essere un uomo affidabile, caratteristica non da poco di questi tempi. Il suo grande difetto, invece, è che dice sempre quello che pensa, cosa che non sempre gli ha giovato. Da questa esperienza a Uomini e Donne si augura di incontrare una donna leale e di bell’aspetto, caratteristica che non guasta di certo. Nel corteggiamento lui è molto spontaneo, sta di fatto che non usa nessuna strategia. Non resta che attendere, dunque, per vedere se riuscirà ad incontrare la persona che cerca.