Tra i volti di questa edizione di Uomini e Donne c’è Rosanna Siino. La donna è arrivata in studio sul finire della scorsa stagione, dove uscì insieme a Giuseppe Molonia. Le cose tra i due, però, hanno preso una piega negativa, sta di fatto che lei, dopo la rottura, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel parterre. Il pubblico è sempre stato abituato a vedere una Rosanna sicura di sé e molto determinata, ma cosa si cela dietro quella corazza? La vita di Rosanna non è stata sempre facile, ci sono stati dei momenti che l’hanno messa a dura prova, ma non per questo l’hanno spinta a smettere di credere nell’amore e nelle persone. Nel corso di un’intervista a Uomini e Donne Magazine, infatti, la dama ha fatto delle confessioni inedite, rimarcando l’attenzione anche sul suo lavoro, di cui non aveva mai parlato in modo così approfondito.

Le confessioni di Rosanna Siino sul suo lavoro e la sua famiglia

Rosanna Siino svolge la professione di avvocato. Quando le è stato chiesto di parlare del suo lavoro, però, la donna ha spiegato che non è semplice, in quanto i suoi incarichi abbracciano più sfaccettature. Lei nasce come avvocato civilista. Con il passare del tempo, però, si è avvicinata al diritto di famiglia, concentrandosi soprattutto sulla tutela dei minori. La Siino condivide lo studio con un avvocato penalista con cui sta portando avanti delle cause inerenti responsabilità mediche. Grazie al suo lavoro Rosanna ha avuto molta visibilità rilasciando interviste e dichiarazioni per diverse testate locali. Al contempo, però, la donna è portata a trascorrere molte ore fuori casa e a lavorare anche il fine settimana. Questa cosa, però, non le pesa in quanto lo fa con grande passione ed entusiasmo.

Nel corso dell’intervista la protagonista ha raccontato di avere due figlie adolescenti, le quali hanno raggiunto un’età tale da permetterle anche di dedicarsi un po’ a se stessa, andando in palestra e curandosi. Nel tempo libero, infatti, ama allenarsi e trascorrere del tempo in compagnia alle persone a cui vuole bene. Non è una grande pantofolaia, ma ogni tanto le piace anche restare a casa a guardare un film sul divano, con tanto di copertina e i suoi gatti attorno. Inoltre, adora anche fare delle lunghe passeggiate a cavallo, che la rilassano molto e la fanno sentire a contatto con la natura.

Rosanna parla dell’amore e di cosa cerca a Uomini e Donne

Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Rosanna Siino ha svelato di aver ricevuto parecchie batoste e delusioni nella vita, ma non per questo ha smesso di credere nell’amore, anzi. La donna è alla ricerca di una persona che sia in grado di apportare un valore aggiunto alla sua vita ed arricchirla e non privarla di qualcosa o stravolgerla. La sua concezione di amore ad oggi è molto più consapevole e matura. In passato, però, anche lei si è lasciata trasportare dalla passione e dalle pazzie. Una volta, ad esempio, prese un aereo all’ultimo minuto per fare una sorpresa ad una persona di cui era innamorata.

Alla domanda inerente la possibilità di lasciare la sua città per seguire un amore, Rosanna ha replicato dicendo di non escludere questa opzione in futuro, ma al momento non la reputa una cosa fattibile in quanto ha due figlie nel pieno dell’adolescenza che richiedono ancora la sua presenza. In ogni caso, la dama di UeD ha detto che quando c’è il sentimento si è disposti anche a vivere per un periodo un rapporto a distanza cercando di organizzarsi in più possibile per incontrarsi.