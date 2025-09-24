È stato finalmente svelato il trailer ufficiale di IT: WELCOME TO DERRY, la serie prequel che espande l’universo horror creato da Stephen King. HBO e Sky hanno rilasciato le prime, terrificanti immagini e la locandina ufficiale, annunciando che la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La nuova serie drammatica, prodotta da Warner Bros. Television, promette di riportare gli spettatori nelle atmosfere cupe e spaventose di Derry, la cittadina maledetta resa celebre dal romanzo del 1986 e dai successivi adattamenti cinematografici.

Il ritorno di Pennywise: trailer e data di uscita

L’attesa è finita. Il trailer ufficiale di IT: WELCOME TO DERRY conferma il ritorno di Pennywise il clown danzante, con Bill Skarsgård che riprende l’iconico ruolo. La serie, composta da otto episodi rilasciati a cadenza settimanale, farà il suo esordio in Italia a partire da lunedì 27 ottobre.

Questo prequel si propone di esplorare le origini della maledizione che affligge la città di Derry, espandendo la visione già consolidata dai film “IT” e “IT – Capitolo Due”.

Una trama che espande l’universo di “IT”

Ambientata prima degli eventi che hanno visto protagonista il Club dei Perdenti, la serie è stata sviluppata dallo stesso team creativo dietro i recenti successi cinematografici. Andy Muschietti, che ha diretto i due film, torna alla regia di diversi episodi, garantendo una continuità stilistica e narrativa.

La serie, basata sul romanzo di King, approfondirà la mitologia di Derry e la storia del male che vi si annida, mantenendo al centro i temi dell’amicizia, del coraggio e della paura che hanno conquistato il pubblico.

Cast e creatori della serie

Il progetto è stato sviluppato per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, già sceneggiatore di “IT – Capitolo Due”. Fuchs e Brad Caleb Kane ricoprono il ruolo di showrunner. Il cast vede la partecipazione di attori di rilievo come Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider e Madeleine Stowe.

A loro si aggiungono Rudy Mancuso e, come annunciato, Bill Skarsgård, la cui interpretazione di Pennywise è già entrata nell’immaginario collettivo. La produzione esecutiva è affidata a un team di veterani del franchise, tra cui Roy Lee e Dan Lin.

Dove vedere IT: Welcome to Derry

In Italia, IT: WELCOME TO DERRY sarà un’esclusiva Sky. Gli episodi saranno trasmessi sul canale Sky dedicato e saranno disponibili per la visione in streaming unicamente sulla piattaforma NOW, offrendo agli abbonati un appuntamento settimanale con il terrore a partire dal 27 ottobre.