Francesca Lonigro, 28 anni, è la direttrice commerciale della Lonigro Group, azienda di famiglia di Noicattaro (Bari) diventata protagonista della puntata di Boss in Incognito del 22 settembre 2025. Laureata in Marketing, rappresenta la terza generazione di una famiglia di agricoltori, ma la sua affermazione professionale è stata una vera e propria sfida, raccontata nel docu-reality di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini.

La sfida contro i pregiudizi del padre

Il cuore della sua storia, e il motivo del grande interesse del pubblico, è stata la lotta contro lo scetticismo paterno. “Sono nata e cresciuta in azienda, ma sono donna e questo a mio padre non andava bene perché non potevo essere capace come un figlio maschio”, ha rivelato Francesca durante il programma. Ha aggiunto che, secondo il padre, “in ortofrutta al massimo le donne stanno in ufficio a fare contabilità”. È stata la sua “testardaggine” a spingerla a non mollare e a dimostrare il contrario.

L’esperienza sotto copertura a “Boss in Incognito”

Durante la puntata, Francesca si è mascherata da nuova dipendente per lavorare al fianco dei suoi collaboratori. Affiancata per una missione dalla showgirl Elenoire Casalegno, anche lei in incognito, ha svolto diverse mansioni:

Raccolta dell’uva: ha lavorato nei campi per apprendere la tecnica corretta.

ha lavorato nei campi per apprendere la tecnica corretta. Confezionamento: ha imparato a imballare i prodotti sulla linea produttiva.

ha imparato a imballare i prodotti sulla linea produttiva. Progetto Luxury Food: ha preparato i chicchi d’uva ricoperti di cioccolato, un suo progetto innovativo.

Un dettaglio che ha colpito il pubblico è stato il fatto che diversi dipendenti l’abbiano riconosciuta nonostante il travestimento, segno interpretato sui social come prova della sua costante presenza in azienda.

Lonigro Group: i numeri di un’azienda in crescita

Grazie anche alla sua visione, la Lonigro Group è oggi una solida realtà imprenditoriale specializzata nella produzione di uva da tavola.

Sede: Noicattaro, provincia di Bari.

Noicattaro, provincia di Bari. Produzione: oltre 3 milioni di chili di uva all’anno.

oltre all’anno. Fatturato 2024: superiore ai 3 milioni di euro.

Un messaggio di ispirazione

La storia di Francesca Lonigro ha trasmesso un potente messaggio di empowerment, soprattutto alle giovani donne. “Non dubitate mai di essere preziose e speciali e di meritare ogni possibilità nel mondo, seguite i vostri sogni”, ha dichiarato, trasformando la sua esperienza televisiva in una vera e propria fonte di ispirazione.