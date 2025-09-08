Tra le coppie che si sono formate a chiusura della scorsa edizione di Uomini e Donne c’è anche quella formata da Morena Farfante e Francesco Relli. Anche per loro due, però, le cose non hanno decollato e l’estate non è stata in grado di far superare il test di collaudo rapporto. La relazione tra i due, infatti, è giunta al termine, come annunciato direttamente dal ragazzo. Adesso si sta facendo sempre più strada l’ipotesi di rivedere Morena nel parterre di Uomini e Donne. Accadrà davvero ma, soprattutto, come la prenderebbero Francesco e il pubblico?

Perché è finita la relazione tra Francesco Relli e Morena Farfante: parla lui

La relazione tra Morena Farfante e Francesco Relli è giunta al termine. A causare la fine del rapporto pare siano state alcune divergenze e incomprensioni che si sono verificate nel corso di questo periodo estivo. Dopo una vacanza passata spesso a litigare, Francesco ha raccontato di aver preso la decisione di interrompere definitivamente il rapporto assumendosi tutte le sue responsabilità.

L’uomo, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, ha spiegato che, a parer di Morena, le discussioni sarebbero state causate da alcuni suoi comportamenti. Francesco non ha voluto controbattere più di tanto, sta di fatto che ha ammesso di essere disposto a prendersi le colpe, a patto che questa storia volgesse al termine senza troppi strascichi. Al contempo, però, Relli ha voluto proteggere la sua ex dagli attacchi social. Nello specifico, ha invitato tutte le persone che hanno seguito la coppia a non addossare le colpe alla Farfante e a non attaccarla in alcun modo. Anche se i due non stanno più insieme, lui desidera sempre il bene della donna.

Morena torna a Uomini e Donne? La reazione del web e un gesto di Francesco

Ad ogni modo, adesso che la storia è giunta al termine, in tanti si stanno domandando cosa ne sarà di Morena Farfante. La donna tornerà nel parterre di Uomini e Donne per rimettersi di nuovo in gioco oppure no? Una delle sue storiche rivali, ovvero, Margherita Aiello non ha fatto rientro nel programma, non si sa se per scelta sua o perché non sia stata riconvocata. Mentre per Morena come andranno le cose?

Si vocifera di un sui possibile ritorno in studio, cosa che sta generando un certo sgomento sui social. In tanti, infatti, stanno accusando la donna di aver causato la fine della storia con Francesco solo per poter tornare nel programma di Maria De Filippi. Al contempo, poi, alcuni utenti si sono resi conto del fatto che Francesco abbia compiuto un gesto piuttosto drastico nei riguardi di Morena. Nel dettaglio, dopo la rottura ha deciso di rimuovere tutte le foto che lo ritraevano in compagnia della donna. Insomma, con un colpo di spugna Francesco si è gettato la storia alle spalle e sembra intenzionato a non guardarsi più indietro. Non resta che attendere per vedere cosa farà Morena.