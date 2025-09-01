Da quando sono riprese le prime registrazioni di Uomini e Donne la scorsa settimana, in tanti si sono chiesti se tra i grandi ritorni di questa nuova edizione fosse previsto anche quello di Mario Cusitore. Nelle prime due giornate di riprese, però, il cavaliere era assente, segno che la redazione del programma ha deciso di tagliarlo fuori dalla trasmissione, malgrado la sua manifesta volontà di ritornarvi. Questa decisione ha generato un po’ di turbamento nelle fan del giovane, che si definiscono le “malesserine”. Al contempo, anche Mario pare non stia vivendo un momento propriamente sereno. Il giovane ha approfittato di questo lunedì 1° settembre, giorno di inizi e ripartenze per eccellenza, per confessare di aver cominciato un nuovo lavoro e fare delle riflessioni molto private e importanti.

Il nuovo lavoro di Mario Cusitore e lo stop a Uomini e Donne

Mario Cusitore non è stato riconfermato nella stagione di quest’anno di Uomini e Donne. Il cavaliere, tanto amato, quanto criticato, in questo lunedì di grandi inizi, ha deciso di fare delle confessioni ai suoi fan. Durante la sua partecipazione a UeD, l’uomo rivelò di aver perso il lavoro in radio, senza dare troppe spiegazioni in merito ai motivi. Quest’oggi, però, ha condiviso con i suoi fan una buona notizia, ovvero, ha rivelato di aver trovato un nuovo lavoro. Al momento non si sa con esattezza quale sia la professione svolta da Mario, tuttavia, lo sfondo da cui ha pubblicato questo annuncio sembra essere quello di una palestra, quindi, probabilmente, il nuovo lavoro di Mario ha a che fare proprio con questo.

Momento difficile per Mario: lo sfogo e il supporto delle fan

Ma non è tutto. Mario ha approfittato di questo giorno di ripartenze per fare delle riflessioni/sfoghi con i suoi fan. Il giovane ha rivelato di non trovarsi in un momento propriamente sereno della sua vita. Purtroppo ha ricevuto alcune delusioni che l’hanno spinto a rivalutare alcune persone e, soprattutto, a modificare i suoi comportamenti. Lui è sempre stato un ragazzo che ha dato tanto, sia in amicizia, sia in amore, ma purtroppo non è stato ripagato con la stessa moneta. Per tale ragione, ha detto che d’ora in avanti si comporterà di conseguenza.

Mario ha ammesso di voler accogliere nella sua vita solamente cose e persone che siano in grado di arricchirla e non di penalizzarla. Da oggi in poi, dunque, Mario ha intenzione di cambiare vita, sia lavorativamente, sia emotivamente, e sembra essere molto motivato a farlo. Ad ogni modo, Cusitore può contare sul supporto di tutte le fan che, soprattutto in questo momento così difficile, gli stanno dimostrando tutta la loro vicinanza e ammirazione. Le “malesserine”, infatti, hanno rincuorato Mario dicendo di essere sempre in grado di trasmettere emozioni positive e di spronare le persone a cambiare e a migliorare. Una discreta consolazione per il giovane che in questo momento è un po’ provato.