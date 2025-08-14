Ogni occasione è buona per prendere di mira Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne, che ormai è solito fare solo qualche fugace apparizione all’interno del programma, è stato preso di mira sui social con delle accuse decisamente forti. Considerando la delicatezza della situazione, l’uomo ha deciso di intervenire per fare un po’ di chiarezza.

Il duro momento di Armando Incarnato lontano d Uomini e Donne, le dure accuse e la replica

Armando Incarnato si è allontanato dai riflettori di Uomini e Donne vivendo la sua vita serenamente lontano dalle telecamere. Gli ultimi anni sono stati un po’ complicati per lui a causa di alcune vicende private molto delicate. Malgrado questo, però, Armando non ha mai smesso di pubblicare sui social contenuti inerenti la sua vita sfarzosa, le auto fiammanti e le motociclette che possiede, ma non solo. Incarnato pubblica spesso contenuti nei quali mostra la sua vita piuttosto agiata, tra cene di lusso a base di ostriche e champagne e soggiorni presso strutture lussuose.

Il suo stile di vita e, soprattutto, il modo in cui ostenta il tutto, ha sempre attirato molte critiche. Sono tantissime le persone che si scagliano quotidianamente contro di lui mettendo in dubbio la legalità della vita che conduce. Ultimamente, infatti, Armando è stato accusato addirittura di fare uso di droghe e di reperire i soldi in modalità illecite. Una volta per tutte, allora, il cavaliere di UeD ha deciso di intervenire ed ha chiarito di non fare abuso di nessuna sostanza illegale. In merito ai suoi guadagni, invece, provengono tutti da attività lecite e limpide.

Il grande traguardo raggiunto da Armando

Armando Incarnato ha approfittato di questo chiarimento mediante i social anche per invitare le persone a farsi gli affari propri e a smettere di giudicare la vita altrui quando, peraltro, non si conosce assolutamente nulla del trascorso di una persona. Proprio a tal riguardo, di recente Armando ha voluto condividere sui social un enorme traguardo raggiunto.

Come anticipato poc’anzi, gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili per Incarnato in quanto ha avuto diversi disguidi privati che lo hanno portato a stare lontano da sua figlia. Dopo lotte e tante guerre che si sono svolte anche nelle sedi opportune, però, Armando è finalmente riuscito a ricongiungersi con sua figlia. Di recente ha pubblicato foto e video che lo ritraggono insieme a quella che, ormai, è diventata una ragazza. Armando ha portato sua figlia dal parrucchiere a farsi ricoprire la testa di treccine. Successivamente, poi, l’ha portata in giro in una delle sue auto fiammanti e, per chiudere in bellezza, l’ha portata anche in moto, dove ha voluto immortalarla con degli scatti. I fan sono rimasti sconcertati nel vedere quanto quella che era una bambina, adesso è diventata quasi una donna. In molti si sono complimentati con lui per l’ottimo lavoro fatto e Incarnato non ha esitato a ringraziare tutte queste persone con dei cuori. Adesso che, dunque, Armando pare abbia trovato un suo equilibrio, sarà pronto a tornare a Uomini e Donne oppure no? Vedremo.