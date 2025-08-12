Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 13 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 13 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, averti nel tuo alveo astrale sia Venere che Marte, e in condizione di tensione, indica che stai affrontando un periodo in cui potrebbero esserci scarse opportunità di quiete e tranquillità. Forse un nuovo business si sta presentando in l’orizzonte, ma fai attenzione. Ci potrebbero essere alcune questioni pendenti a livello familiare che richiedono la tua attenzione.

Oroscopo del Toro

Toro, l’energia di oggi può risvegliare ricordi di vecchie esperienze, ma sei consapevole che è fondamentale lasciare alle spalle definitivamente il passato. L’orizzonte astrale è rivolto verso il futuro. Non dimenticare di mettere a fuoco le questioni professionali ed economiche. E per quanto riguarda il cuore? L’amore si riprende il palcoscenico principale.

Oroscopo dei Gemelli

Le stelle hanno in serbo per i Gemelli un periodo sempre più brillante a partire da Ferragosto. La costellazione pare allinearsi in tuo favore, in particolare per quanto concerne le interazioni con gli altri e le prove che si manifestano in agosto. Un’attività o un piano in via di realizzazione vedrà la luce di conferma nel periodo autunnale.

Oroscopo del Cancro

Ecco cosa ci rivelano gli astri per i nati sotto il segno del cancro: sembra che l’amore avrà una rinnovata enfasi. Venere nel tuo segno si allea con Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, suggerendo un clima favorevole per l’amore. Che tu stia cercando un nuovo amore o che tu stia pensando di consolidare una relazione esistente, l’oroscopo mostra prospettive molto positive.

Oroscopo del Leone

Per il segno zodiacale del Leone, caratterizzato da generosità e forza, questi tempi sono molto ricchi sotto l’aspetto delle interazioni sociali. L’importanza di questo periodo si estenderà non solo fino alla fine del 2025 ma anche durante il corso del 2026, promettendo una stagione di numerosi successi.

Oroscopo della Vergine

Ammirevoli Vergini, le difficoltà e le tensioni che avete affrontato nel mese di luglio devono essere, per quanto possibile, lasciate alle spalle. Alcuni di voi hanno vissuto momenti duri, tuttavia, ci sono prospettive di pacificazioni e potenziali momenti di pace ritrovata. Con un Ferragosto all’orizzonte che si preannuncia promettente, il fascino e il mistero della Luna traferà un aroma intrigante.

Oroscopo della Bilancia

Dunque, essendo io Paolo Fox, vedo che per il segno della Bilancia, Saturno, Venere e Giove sembrano essere in una configurazione astrologica ostile. Quindi, in questo lasso di tempo sembrerebbe che ogni tua azione possa incontrare critiche e disaccordi. È importante che tu non lasci che tali incertezze si diffondano nella tua vita quotidiana.

Oroscopo dello Scorpione

Da settembre in poi, lo Scorpione gode di un’energia extra che lo spinge a superare le sue solite frontiere. Ci aspettiamo un periodo ricco di trionfi, quindi è importante che riesca a distogliere lo sguardo dal retrovisore dei ricordi e punti fermamente verso le prospettive future, soprattutto con Giove che gli fa un cenno positivo.

Oroscopo del Sagittario

Amico della costellazione del Sagittario, le costellazioni ti sono favorevoli. Dopo un periodo iniziale dell’anno pieno di intoppi e rallentamenti, ora è il momento per te di trovare nuove sicurezze. Fai attenzione però a non permettere che il desiderio di realizzare ogni cosa immediatamente ti travolga. E’ tempo di amore, si risveglia.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, posso dire che per i nati sotto il segno del Capricorno, il quadro lavorativo sembra riservare qualche inconveniente. Discorsi esageratamente intricati per le figure coinvolte in attività autonome o all’interno di un’impresa familiare. È evidente che è necessario adottare nuove tattiche. C’è la possibilità che l’opposizione di Venere porti dei contrattempi nella sfera affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, discutere matte finanziarie potrebbe risultare problematico in questi momenti, probabilmente a causa della posizione opprimente di Mercurio. Sembra che i soldi stiano letteralmente scivolando tra le vostre dita, ma in questo lasso di tempo, è essenziale affrontare e risolvere questi inconvenienti. Pagamenti ritardati, contratti che sembrano bloccati… presto arriveranno le soluzioni. Assessate la situazione con amore e saggezza, perché l’amore è un ottimo consigliere.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno dei Pesci, l’atmosfera di questo mese estivo di Agosto è ricca di benefici. Ci stiamo avvicinando ad un Ferragosto che s’annuncia ancora più stimolante: la fiducia in se stessi aumenta e risulta rinvigorente. Il generoso cielo s’arricchisce di novità: consolidare un legame amoroso risulta cosa semplice. Non solo, c’è addirittura l’incentivo a cambiare, a progettare e ad approfondire un nuovo percorso professionale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.