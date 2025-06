Una delle coppie nate nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne è finita nel mirino dei gossip in queste ore. Stando a quanto emerso sui social, pare proprio che non sia tutto oro quello che luccica. Una coppia, apparentemente felice e serena, nasconderebbe, in realtà, degli altarini piuttosto compromettenti. Ecco cosa è emerso.

Una coppia di Uomini e Donne sull’orlo della crisi: ecco cosa è emerso

Numerose sono le coppie che si sono formate al termine dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Purtroppo, però, non tutte sono durate, ma non solo. In queste ore è emerso lo scoop su una di loro piuttosto compromettente. Lorenzo Pugnaloni ha sganciato una vera e propria bomba in quanto ha rivelato che un uomo non si starebbe comportando bene nei confronti della propria compagna.

In particolar modo, sono spuntati dei messaggi che questa persona avrebbe mandato a diverse donne sui social. Le signore in questione sarebbero rimaste stupite della disponibilità del cavaliere, in quanto fidanzato. Nel momento in cui gli chiedevano della sua situazione sentimentale, però, pare che lui fosse solito tergiversare.

Chi sono i protagonisti di questo scoop? Le ipotesi

La segnalazione è piuttosto pesante, proprio in virtù di questo, Lorenzo ha ammesso di non voler fare lo sfascia coppie, quindi, almeno per il momento, preferisce non rivelare l’identità di queste due persone. Purtroppo non è stato svelato neppure se i due protagonisti appartengano al Trono Classico o a quello Over, pertanto, i fan di Uomini e Donne sono sulle spine nell’attesa di nuove indiscrezioni.

L’unico dettaglio che è stato rivelato è che la coppia in questione sia estremamente recente, pertanto, il campo si restringe leggermente. In cima alla lista ci sono, ovviamente, i due esponenti del Trono Classico, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, su cui già da tempo sono trapelate delle indiscrezioni circa la loro presunta poca sincerità nel rapporto. Ma poi ci sono anche le tante coppie che si sono formate al Trono Over, tra cui Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti e Guido Ricci, Morena Farfante e Francesco Relli, Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. Di chi si tratterà dunque? Non resta che attendere per altri dettagli.