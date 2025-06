Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne c’è stato anche Angelo Perla. Il cavaliere è arrivato nel parterre del programma per conoscere Tina Cipollari. Dopo poco tempo, però, l’uomo decise di abbandonare la trasmissione, asserendo di non aver ben capito l’intento di tale Trono. A distanza di un po’ di tempo, però, il protagonista è venuto allo scoperto rivelando la verità celata dietro la decisione di lasciare il programma.

Ecco perché Angelo Perla abbandonò Uomini e Donne

Angelo Perla è stato un corteggiatore di Tina Cipollari. Dopo aver catturato l’attenzione della donna sfoggiando la sua auto di lusso e il suo stile di vita agiato, però, il cavaliere decise di andare via. In trasmissione dichiarò di non aver compreso che il Trono della Cipollari fosse solamente un gioco, pertanto, preferì farsi da parte. La verità, però, pare non sia davvero questa.

In queste ore, infatti, sta spopolando su TikTok un video del cavaliere nel quale appare in compagnia di una donna, ovvero, la sua compagna. In tanti, così, hanno cominciato a chiedersi chi fosse la persona in questione e da quanto tempo i due stessero insieme. Ebbene, attraverso dei commenti, Angelo ha raccontato tutta la verità.

In primo luogo, il protagonista ha precisato che, nel momento in cui ha preso parte a Uomini e Donne era single. Questa donna fa parte della sua vita da diversi anni, ma quando lui decise di partecipare al programma i due erano separati. La relazione, poi, è ripresa poco dopo il suo abbandono da UeD. A spingere Angelo a lasciare la trasmissione, dunque, è stato anche un riavvicinamento con questa persona che, poco alla volta, è divenuto concreto.

Angelo fa confessioni sui regali a Tina Cipollari e sulla nuova relazione

Nel corso del botta e risposta con gli utenti del web, poi, Angelo Perla ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, l’uomo ha rivelato di sentirsi sereno e appagato con la nuova compagna. Ad ogni modo, ha specificato di aver deciso di iniziare un rapporto del tutto nuovo con la sua compagna basato su progetti nuovi e inediti, pertanto, non ritiene affatto di aver dato luogo ad una cosiddetta “minestra riscaldata”.

Alcuni utenti del web, però, non hanno molto creduto alle parole dell’uomo, sta di fatto che hanno messo in dubbio la sua sincerità al Trono di Tina. Questo perché, vedendo le foto della nuova compagna, Nina, lei appare molto diversa rispetto a Tina. Altri, invece, hanno chiesto al cavaliere se i regali fatti a Tina fossero stati pagati da lui o dalla redazione, e lui ha risposto di aver sempre pagato tutto di tasca sua. Tra i vari commenti, poi, c’è anche chi ha ironizzato sulla palese differenza di età tra lui e la sua fidanzata, chiedendogli se, in realtà, lei fosse sua figlia. Angelo ha risposto a molti commenti mantenendo contegno ed educazione, ma questo non sembra essere bastato a renderlo convincente.