Tra i cavalieri indiscussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Armando Incarnato. L’uomo ha preso parte solamente durante le prime puntate dell’edizione di quest’anno della trasmissione. In tale occasione, il protagonista ha tirato fuori un lato di sé molto intimo e privato, in quanto ha rivelato cose inerenti la sua vita che gli hanno arrecato molto dolore. Dopo le fugaci apparizioni, però, il cavaliere ha fatto perdere le tracce di sé. Anche sui social era piuttosto assente da diversi mesi, ma poi ha deciso di ritornare con un annuncio spiazzante, ovvero, si è mostrato in compagnia di una donna.

Chi è la nuova fidanzata di Armando Incarnato di Uomini e Donne

Armando Incarnato si è fidanzato lontano da Uomini e Donne, almeno questo è ciò che è trapelato dal suo profilo Instagram. Il cavaliere, infatti, in questi giorni ha pubblicato uno scatto al mare in compagnia di una ragazza in costume da bagno rosa. Il volto della giovane, però, è stato prontamente coperto da Armando, il quale ha preferito non mostrare il suo volto.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social da Lorenzo Pugnaloni, però, sembrerebbe che la donna in questione di chiami Noemi ed abbia anche un discreto seguito sui social. Non sembra che la protagonista appartenga al mondo dello spettacolo, ma pare che sia un personaggio molto attivo su Instagram.

Perché tanto mistero sull’identità della fidanzata di Armando e la rivalsa del cavaliere

Ad ogni modo, oltre queste piccole informazioni, non si conosce molto altro, proprio a causa della volontà di Armando di tenere segreta questa relazione. Il motivo, molto probabilmente, risiede nel fatto che il cavaliere preferisce non esporre questa donna all’opinione pubblica. Incarnato, infatti, è sempre stato un personaggio molto criticato, ragion per cui non è difficile immaginare che la donna che sta al suo fianco potrebbe ricevere lo stesso trattamento. D’altro canto, però, potrebbe anche essere probabile che Armando preferisca aspettare che la relazione diventi solida per esporsi.

In ogni caso, questo sembra essere un momento di rivalsa e di riscatto per Armando. L’ex cavaliere di UeD, infatti, nei mesi scorsi ha vissuto delle problematiche piuttosto gravi a causa dell’allontanamento da sua figlia. Lo scorso 9 giugno, però, Armando ha pubblicato una foto sui social in cui si è mostrato in compagnia della sua adorata figlia. L’immagine è stata corredata da una dedica alla piccola volta a far sì che non si dimentichi del suo papà anche se non lo vede spesso. Incarnato, inoltre, ha anche rivelato di essere molto impegnato con il lavoro ultimamente, in quanto conta di realizzare tutte le promesse e i sogni di sua figlia.