Tante sono le coppie che si sono formate nel corso di questa edizione di Uomini e Donne, ma altrettante sono quelle che sono scoppiate poco dopo la fine della trasmissione. In queste ore, a generare un certo sgomento sui social è una coppia in particolare, che pare abbia interrotto la relazione dopo alcuni mesi. I protagonisti di queste indiscrezioni sono Claudia D’Agostino e Giorgio Edipo.

Altra coppia si lascia dopo Uomini e Donne? Cosa è successo tra Claudia e Giorgio

Claudia e Giorgio si sono conosciuti a Uomini e Donne durante l’edizione che si è conclusa da poco. I due, dopo svariati alti e bassi, avevano deciso di abbandonare la trasmissione insieme e di approfondire la relazione al di fuori. In questo periodo, però, sono state svariate le segnalazioni sul loro conto che lasciavano presagire la presenza di una possibile crisi tra di loro.

Fino a questo momento, però, Claudia aveva sempre smentito le indiscrezioni, in maniera anche irruenta, così come riportato da Lorenzo Pugnaloni. Tuttavia, da poco tempo i fan della coppia hanno notato dei movimenti sospetti sui social che sembrerebbero confermare la presenza di una crisi tra di loro, se non addirittura di una rottura. In particolar modo, infatti, i due hanno smesso di seguirsi sui social, cosa decisamente bizzarra per una coppia solida.

Come se non bastasse, poi, a fomentare ulteriormente i dubbi inerenti una rottura tra i due è stato anche uno strano comportamento assunto da Claudia, il quale sembra non lasciare spazio a dubbi. Nello specifico, l’ex dama di Uomini e Donne ha rimosso dal suo account di Instagram tutte le foto e i video che la immortalavano in compagnia di Giorgio.

Silenzio assordante da parte della coppia e possibile ritorno a UeD

Gli indizi social, dunque, sembrano essere inequivocabili, anche se i diretti interessati si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Al momento, infatti, i due stanno continuando a condividere contenuti inerenti la loro vita come se nulla fosse accaduto. Molto probabilmente stanno aspettando che le cose siano definitive per comunicarlo anche agli utenti del web. Non resta che attendere per vedere cosa faranno e, inoltre, sorge spontanea anche un’altra domanda, ovvero, Claudia e Giorgio torneranno a UeD a settembre? Soprattutto lei è stata una protagonista indiscussa dell’edizione, in quanto è sempre riuscita a creare molte dinamiche. Non resta che attendere, dunque, per avere tutte le risposte.