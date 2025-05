Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 18 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 18 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’astrologia è dalla tua parte nell’ambito affettivo. Attualmente Giove sta attraversando una fase unica, che da giugno in poi non sarà più così attraente. Perciò, il mio consiglio per tutti voi Ariesi è quello di risolvere le iniziative che non stanno dando i risultati sperati, eliminare le situazioni improduttive e focalizzarsi sulla sfera amorosa, dando libero sfogo al vostro istinto.

Oroscopo del Toro

Affrontate con coraggio le eventuali piccole tensioni che potreste incontrare. È consigliabile agire con prudenza sul fronte finanziario e gestire in modo pratico le questioni quotidiane. Appare un cambio di rotta verso un nuovo percorso di vita e coloro che mostrano tristezza o mancanza di serenità sono i nativi del nostro segno reticenti a questa trasformazione. È fondamentale attraversare queste acque burrascose evitando di creare controversie, in particolare…

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la Luna e Venere sono in posizioni favorevoli che potenzierebbero le relazioni interpersonali. Particolare enfasi è posta sui sentimenti grazie all’influenza di Venere, permettendo anche a chi ha affrontato una fase turbolenta o una separazione di riuscire a ritrovare un po’ di serenità. Oggi potrebbe essere il giorno perfetto per organizzare un incontro con quella persona che è al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo del Cancro

Come di consueto, sottolineo la particolare fase che sta per vivere il segno del Cancro, un periodo in cui si schiudono nuove possibilità. Tuttavia, Venere sembra non essere dalla vostra parte attualmente, creando qualche ostacolo. Pertanto, i nati sotto il segno del Cancro sono sul punto di intraprendere grandi progetti legati al lavoro, per i quali si prevedono conferme. Dal punto di vista amoroso, si potrebbe avvertire una certa stanchezza. Coloro che hanno l’intenzione di sposarsi o iniziare una convivenza, dovranno affrontare le sfide di trovare risorse finanziarie e una casa. In definitiva, questo è un periodo di impegni per il segno del Cancro.

Oroscopo del Leone

Leone, rilevo una certa tensione in te che può sicuramente essere domata. Mi figuro che coloro i quali si sono dati da fare potrebbero essere semplicemente esausti, dal momento che stiamo attraversando una fase che non presenta ostacoli. Anzi, si prefigurano triunfi in arrivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sei sulla soglia di avviare un inedito piano di sperimentazione. Ti incoraggio ad avanzare su questa via e, nel corso dei prossimi mesi, ne valuterai la convenienza in relazione al contesto o ambiente di riferimento. Ricorda, Vergine, che le stelle ti sono propizie anche per ricomporre i fili dell’amore.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, siete attualmente in una fase di introspezione. Ho puntualmente menzionato una Venere contraria che potrebbe aver causato qualche distanza affettiva. È cruciale esprimere in tutta sincerità i propri sentimenti, compresi i dubbi, al vostro partner. Osservate inoltre le opportunità di nuove collaborazioni: Giove sta favorendo la vostra sfera lavorativa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, se nel passato qualcuno ha tentato di intromettersi nella tua vita perturbando la tua pace, ti assicuro che ora non avrà più alcuna possibilità di disturbarti. Sì, c’è ancora qualche tensione nell’aria dovuta all’opposizione di Marte, tuttavia, ritengo che la situazione generale offre ottimi punti di partenza per affrontare le sfide future. La serata potrebbe risultare un po’ meno vivace, quindi, proverei a non prolungare troppo le attività fino a tarda notte.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in pochi giorni Giove smetterà di essere in posizione sfavorevole, il che è un segno eccellente, specialmente se hai già preso delle iniziative. In caso contrario, aspettati delle fantastiche validazioni. Stanno arrivando delle ottime possibilità per te, compreso un risveglio nel campo dell’amore.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, ci troviamo in un momento di passaggio nel vostro cielo. E’ possibile che le vostre energie siano concentrate eccessivamente sul campo professionale, trascurando un po’ la sfera affettiva. Alcuni potrebbero interpretare ciò come una vostra mancanza di sensibilità, ma sappiamo bene che non è questo il caso. Ricordatevi di stabilire un equilibrio.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’astro luminoso della Luna oggi ti dona un’energia particolare, vibrante e intrigante che potrebbe renderti più entusiasta e splendente. Attenzione, però: Marte si trova in opposizione e suggerisce di procedere con cautela. Infatti, un senso di affaticamento sembra aleggiare nell’ambiente, quindi è prudente dosare le proprie forze.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, avete davanti un periodo ricco di occasioni, benefiche soprattutto a partire dal 9 giugno. Se siete coinvolti in questioni legali o burocratiche, o se avete contratti lasciati in sospeso, vi prego di mantenedere la calma, poiché soluzioni sono in arrivo. La giornata apporterà, inoltre, una novità rinfrescante e rigenerante anche per la sfera affettiva.

